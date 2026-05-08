От Белорусского вокзала до Победы: В Москве показали спектакль о Великой Отечественной

В Национальном центре «Россия» состоялась масштабная премьера исторического спектакля «Солдатские сны», приуроченная к 81-й годовщине Победы и Году единства народов России. Об этом сообщила заместитель гендиректора центра Анастасия Звягина, отметив, что одна из миссий учреждения, созданного по указу президента Владимира Путина, — сохранение исторической памяти.

На сцену вышли более 500 участников: Лев Лещенко, Илья Резник, Валерия, Елена Ваенга, хор Национальной гвардии, ансамбль «Гжель», детские коллективы, военные и бойцы СВО. Ключевым моментом стала передача Знамени Победы от ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Кирилла Семёнова герою специальной военной операции Георгию Сызранцеву.

«За нами — великая история, которую невозможно переписать или отнять», — подчеркнула Звягина.

Сюжет спектакля, поставленного народным артистом России Евгением Глазовым, начинается 2 мая 1945 года: в ещё воюющем Берлине советские артисты дают концерт под пулями. Лидия Русланова в дуэте с заслуженной артисткой Варварой исполнила легендарные «Валенки» — песню, которая во время войны поднимала боевой дух солдат на передовой. Зрители вместе с тремя поколениями военкоров прошли путь от проводов на Белорусском вокзале до долгожданной Победы.

Хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России исполнил «Священную войну» — зал встретил композицию стоя и пел вместе с артистами. Кульминацией вечера стала песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко при поддержке сводного хора кадетов, юнармейцев и коллектива имени Пятницкого.

Впервые в НЦ «Россия» применили световой занавес, а вместо традиционных декораций использовали подлинные архивные фотографии, отреставрированные нейросетями. Спектакль проходит 7 и 8 мая.

