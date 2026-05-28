28 мая, 14:26

В США хотят выпустить купюру в $250 с изображением Трампа

Обложка © СhatGPT

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают выпуск новой банкноты номиналом 250 долларов с изображением американского лидера. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, инициативу продвигают казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун. Они, как утверждается, добиваются ускоренной разработки купюры через Бюро гравировки и печати. Чиновники уже подготовили несколько вариантов дизайна.

На одном из макетов лицо Трампа размещено в центре банкноты рядом с подписями президента и главы Минфина Скотта Бессента. Автор одного из эскизов, британский художник Иэн Александер, подтвердил существование макета и заявил, что обсуждал с Трампом возможные изменения, в том числе добавление цветов американского флага и символики к 250-летию США.

Если проект реализуют, Трамп может стать первым за 150 лет человеком, изображённым на долларовой банкноте при жизни. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Конгрессе, однако разработка новой купюры обычно занимает несколько лет из-за юридических и процедурных требований.

Ранее сообщалось, что подпись президента США Дональда Трампа появится на бумажных долларовых купюрах. Выпуск обновлённых банкнот приурочат к 250-летию со дня основания страны. По данным Минфина США, первые купюры номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне, после чего изменения постепенно распространят и на другие банкноты. При этом подпись казначея США уберут с банкнот впервые за 165 лет.

Николь Вербер
