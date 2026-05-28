Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 14:33

Суд изъял у дагестанки айфон и оштрафовал за публикацию видео с лого Instagram*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pefinta Diana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pefinta Diana

В Дагестане девушку привлекли к ответственности за демонстрацию символики Instagram*. Об этом сообщает «База».

По данным телеграм-канала, публикации 29-летняя Диана М. опубликовала видео, где присутствовал логотип американской социальной сети.

Участковый усмотрел в видеоролике нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности. Основанием стал тот факт, что платформа принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской и официально запрещена на территории РФ. Суд признал Диану виновной по административной статье. Ей выписали штраф в размере 2 тысяч рублей.

Помимо денежного взыскания, вынесли решение о конфискации «орудия правонарушения». Им оказался iPhone девушки.

Женщина в одиночку воспитывает несовершеннолетнего с инвалидностью.

Мизулина раскрыла схему продажи доступа к аккаунтам в Instagram*
Мизулина раскрыла схему продажи доступа к аккаунтам в Instagram*

Доступ к Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором 14 марта 2022 года после того, как Тверской суд Москвы признал компанию Meta** (владелец Instagram*, Facebook* и WhatsApp*) экстремистской организацией. Основанием стало распространение в соцсети призывов к насилию в отношении российских военнослужащих.

* Принадлежит Meta**, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

** Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar