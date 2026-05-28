«Время смыслов»: Как конкурс плаката имени героя России Ефремова объединил 26 стран

Конкурс «Время смыслов», носящий имя Героя России и легендарного командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова, всего за два сезона превратился в крупнейший плакатный проект страны. Его организаторы Михаил Ковалёв и Роза Абдулина в беседе с Life.ru объяснили, почему именно сейчас плакат возвращается из небытия и какие цели перед ним стоят.

«Мода на плакат возвращается не как ретро-ностальгия, а как полезный инструмент, о котором просто забыли. Сегодня человек живёт в постоянном информационном шуме: новости, мемы, короткие видео мгновенно появляются и так же быстро исчезают. Плакат работает иначе – он цепляет и остаётся в памяти. По сути, плакат – социальная реклама смыслов и ценностей. Чем больше таких визуальных сигналов вокруг человека, тем выше шанс повлиять на его отношение к важным вещам», — отметили собеседники.

Цель конкурса — вернуть культуру плаката общественную сферу: в школы, вузы, на улицы и в цифровую среду. Запрос оказался колоссальным: за два сезона организаторы получили 7500 работ из всех регионов России и 26 стран мира. Авторы проекта предлагают расширить само понимание плаката, считая им всё, что работает в логике «мгновенной доставки глубокого смысла», включая муралы, обложки тетрадей и даже шевроны. Отдельно они коснулись темы нейросетей.

«ИИ – неотъемлемая часть нашей жизни, и это уже навсегда. Поэтому мы изначально поставили в равные условия художников, которые рисуют вручную, и авторов, работающих с нейросетями. В обоих вариантах за идеей стоит человек с душой и сердцем. Работа либо цепляет зрителя, либо нет и не так важно, как именно она создана», — подчеркнули Ковалёв и Абдулина.

На вопрос о том, возрождает ли конкурс советский плакат или создаёт новый визуальный язык, организаторы отвечают, что это решат продюсеры искусства. Сейчас главное дать талантливым дизайнерам и художникам площадку для самовыражения. Что касается идеального плаката, то он должен не просто вызывать короткую вспышку эмоций, а врезаться в сознание так, чтобы его хотелось повесить дома или в офисе, и спустя год симпатия не пропадала бы. Универсальной формулы успеха при этом нет, и иногда минималистичная работа производит куда более мощный эффект, чем визуально насыщенная.

«Мы стремимся к тому, чтобы плакат оказался перед массовой аудиторией во всех возможных форматах. Несколько лет назад мы начинали с нуля – просто рассказывали о плакатном искусстве. А уже сейчас, по итогам первого сезона прошло более 40 выставок в России и одна за рубежом – в Экваториальной Гвинее. И это далеко не всё», — отметили создатели проекта.

В ближайших планах — масштабный эксперимент со школами и вузами: организаторы хотят проверить, как плакаты влияют на восприятие молодёжи. Если результат окажется положительным, проект начнут тиражировать, ведь в стране более 90 тысяч школ и тысячи колледжей. Главным же критерием успеха для них станет не количество выставок, а появление у художников реальных заказчиков и многомиллионная ежедневная аудитория у плакатного искусства.

«Сам факт того, что он продолжается и растёт, – уже показатель успеха. Но для нас важно не только количество работ и выставок. Главная цель – чтобы у художников появились реальные заказчики, у плакатного искусства – миллионы зрителей каждый день», — подытожили Ковалёв и Абдулина.

Ранее сообщалось, что в саратовском Музее истории СВО открылась выставка лучших работ конкурса «Время смыслов», посвящённого памяти Героя России Сергея Ефремова. Экспозиция приурочена ко Дню Победы и продлится до 30 августа. На суд зрителей представили 25 произведений со всей страны в ключевой номинации «СВО». Увидеть их можно сразу на двух площадках — в самом музее на Московской, 94 и на площади Петра Первого.