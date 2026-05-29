На следующей неделе начнёт расти курс доллара. Сколько будет стоить рубль Оглавление Каких событий ждут на валютном рынке на следующей неделе Прогноз курса рубля на следующую неделю Рекордное укрепление рубля завершается. По прогнозам экономистов, новый тренд на рынке начнётся уже со следующей недели. Каким будет курс доллара на неделе с 1 июня 2026 года? 28 мая, 21:45 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Каких событий ждут на валютном рынке на следующей неделе

Май 2026 года стал месяцем неожиданно крепкого рубля: доллар опустился до 70–72 рублей — трёхлетний минимум с февраля 2023 года, юань торгуется в районе 10,5–10,8 рубля. За апрель-май рубль укрепился примерно на 12–15%, опровергнув практически все прогнозы.

— На следующей неделе этот тренд, вероятнее всего, сохранится, хотя поддерживающие факторы постепенно начнут ослабевать. Рубль держится сильным на нескольких столпах одновременно. Главный — нефтяная выручка: крупные экспортёры в апреле существенно нарастили продажи валюты, и этот объём продолжает работать на рынке с характерным временным лагом в несколько недель. Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ при ставке 14,5% удерживает капитал внутри страны: рублёвые депозиты и облигации остаются привлекательными, отток средств в валюту минимален. Дополнительную поддержку в конце мая оказывают налоговый период и дивидендный цикл — крупные экспортёры продают валюту для выплаты дивидендов, что краткосрочно поддерживает курс, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

На следующей неделе, по его словам, поддерживающие факторы начнут ослабевать. Налоговый и дивидендный периоды завершатся, и уже в начале июня давление на рубль усилится. Сезонный рост импорта в летние месяцы увеличит спрос на валюту со стороны корпоративного сектора. Параллельно Минфин с мая возобновил покупки валюты в рамках бюджетного правила после двухмесячной паузы в марте-апреле — эти операции работают против дальнейшего укрепления рубля. Геополитический фон также остаётся фактором риска: любые негативные новости по переговорному треку способны быстро изменить динамику.

— До закрытия недели ключевым фактором для рубля останется сочетание налогового периода, экспортной выручки и ожиданий по денежно-кредитной политике Банка России. Сейчас российская валюта сохраняет устойчивый бычий тренд: с начала года рубль укрепился к доллару примерно на 10%, а курс продолжает получать поддержку со стороны высоких нефтяных цен и активной продажи валютной выручки экспортёрами, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж ООО «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он отметил, что традиционно пик налоговых выплат приходится на 20-е числа месяца. В этот период нефтяные компании конвертируют часть валютной выручки в рубли для расчётов с бюджетом, что усиливает предложение иностранной валюты на рынке. В этот раз сезонный фактор дополнительно поддерживается относительно высокими нефтяными котировками и ростом экспортных поступлений. В результате к началу лета доллар может продолжить плавное снижение в направлении минимальной цели около 70 рублей. По сути, сейчас завершается весенний торговый цикл, который оказался благоприятным для российской валюты.

Однако уже в июне, считает Александр Шнейдерман, ситуация может начать меняться. Основное влияние на курс будет оказывать геополитический фактор. Если текущий конфликт затянется или перейдёт в фазу заморозки, рынок воспримет это как фактор постепенного ослабления рубля. В случае же нового обострения геополитической ситуации рубль, напротив, может получить дополнительную поддержку за счёт усиления экспортных потоков и осторожности участников рынка в отношении валютных активов.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

С технической точки зрения уровень 70 рублей за доллар выступает значимой поддержкой — его пробой вниз потребовал бы одновременного сохранения сильного нефтяного импульса и стабильной геополитики. Большинство аналитиков не ожидает резкого ослабления в ближайшие 2–4 недели. Наиболее реалистичный диапазон на следующую неделю — 70–74 рубля за доллар, 83–86 рублей за евро, 10,5–11,0 рублей за юань. Такой прогноз сделал Денис Астафьев.

— Крепкий рубль — временное явление первой половины 2026 года. Во втором полугодии, по мере снижения ключевой ставки и роста импортного спроса, курс, вероятно, сместится в диапазон 74–80 рублей за доллар. Главный сценарий риска — резкое падение нефтяных цен ниже 50 долларов за баррель, что при сократившейся ликвидной части ФНБ создаст серьёзное давление на курс без достаточного буфера для интервенций, — отметил Денис Астафьев.

На данный момент более реалистичным выглядит сценарий умеренного ослабления российской валюты после завершения налогового периода. В ближайшей перспективе ожидается диапазон 70–74 рубля за доллар, 81–85 — за евро и 10,3–10,8 — за юань. Такой прогноз сделал Александр Шнейдерман.

По его оценкам, дополнительное давление на рубль может оказать и регуляторный фактор. Речь идёт о постепенном наращивании объёмов операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила. Кроме того, рынок начинает закладывать ожидания более существенного смягчения денежно-кредитной политики Банка России на заседании 19 июня. Если регулятор снизит ключевую ставку более чем на стандартные 50 базисных пунктов, это способно ослабить привлекательность рублёвых инструментов и усилить давление на курс национальной валюты.

— Рубль завершает неделю вблизи локальных максимумов, подтверждая статус одной из самых устойчивых валют года. Однако к концу мая драйверы укрепления постепенно исчерпываются: экспортёры закрывают налоговые обязательства, а нефть дешевеет на фоне надежд на перемирие в Ормузском проливе. На следующей неделе доллар, вероятно, останется в диапазоне 71–73 рубля, но уже к середине лета тренд может развернуться, — рассказал основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

По его оценкам, ключевым внутрироссийским событием станет заседание ЦБ 19 июня. Снижение темпов инфляции в апреле и укрепление рубля создают предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что ставка может быть снижена на 0,25–0,5 п. п. — до 14–14,25%. Это может оказать умеренное давление на рубль.

Авторы Нина Важдаева