«Гранитный камушек», «Чашка кофею» и «Улетели навсегда»: шокирующая судьба наших кумиров из 90-х Оглавление Хлебникова: госпитализация, пожар, атеросклероз «Улетели навсегда»: куда пропал Никита? Тромб в сердце у «Гранитного камушка» «Одинокий голубь»: где сейчас Яна Сардиния, яхты и возвращение Лики Стар «Ворона» против Фадеева: уголовное дело Свежие фото Марины Хлебниковой всколыхнули Сеть, и поклонники вновь переживают за здоровье певицы. Life.ru разбирается, что на самом деле происходит с артисткой, и вспоминает судьбы других звёзд 90-х. 5 июня, 22:15 От толп поклонников до тромба в сердце: правда о звёздах, которые исчезли из эфира. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Валерия Калугина © Shutterstock / FOTODOM / Bahtiar Maulanaa, © VK / Никита

Как живут и что происходит с кумирами 90‑х на самом деле? Мы проследили за судьбами нескольких знаковых артистов эпохи, которые пережили стремительный взлёт и неожиданные повороты в карьере и жизни.

Хлебникова: госпитализация, пожар, атеросклероз

Марину Хлебникову недавно заметили в медицинском учреждении. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

В конце мая 2026-го в Сети заговорили о якобы госпитализации 60-летней Марины Хлебниковой. Поклонники, помнящие прошлые эпизоды с проблемами со здоровьем певицы, встревожились. Однако концертный директор артистки поспешил успокоить фанатов. По его словам, певица в добром здравии, продолжает выступать и даже работает над новым альбомом.

Впрочем, подобные ситуации уже случались. В 2025 году СМИ писали о диагностированных у исполнительницы хита «Чашка кофею» кожной инфекции и атеросклеротической болезни сердца. Тогда артистка лично опровергла эти сведения. А в апреле 2026 года сообщалось о её госпитализации после концерта, но позже выяснилось, что речь шла о плановой медицинской проверке.

В 2021 году в квартире Хлебниковой произошёл сильный пожар. Тогда певицу госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

«Улетели навсегда»: куда пропал Никита?

Никита (Алексей Фокин) вернулся в шоу-бизнес. Фото © VK / Никита

Путь Алексея Фокина, наиболее известного как Никита, к славе не был простым. Москва поначалу не оценила талант начинающего артиста, зато в Санкт‑Петербурге ему улыбнулась удача. Там он познакомился с известным диджеем. Тот, услышав альбом «Улетели навсегда», сразу разглядел потенциал и предложил сменить имя.

Диджей познакомил Фокина с продюсером Юрием Айзеншписом, и так началась его звёздная пора. Песня «Улетели навсегда» стала хитом, клип с Никитой в белоснежном костюме покорил зрителей, а поклонницы буквально осаждали артиста.

Однако слава не вскружила голову Никите. Он сторонился светских тусовок, предпочитая сочинять новые песни. Спустя три года артист осознал: чтобы закрепить успех, нужен ещё один громкий хит. И желательно от маститого автора. Но продюсер отказался вкладываться в покупку прав.

После разрыва с продюсером карьера пошла на спад. Никиту реже приглашали на концерты, его песни исчезли из радиоэфиров. На время артист покинул сцену и занялся строительным бизнесом.

Сейчас Никита неожиданно решил вернуться в шоу‑бизнес. Он выпустил дуэты с Димой Биланом, а также периодически обновляет свой главный хит «Улетели навсегда».

Тромб в сердце у «Гранитного камушка»

Группа «Божья коровка» оставила громкую славу в прошлом. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Владимир Воленко, основатель группы «Божья коровка», мечтал привнести в советскую эстраду что‑то свежее. Первый альбом, 1987 года, успеха не принёс, но спустя несколько лет коллектив выстрелил с необычной для того времени песней «Гранитный камушек», которая быстро стала хитом.

Слава вскружила голову не только Владимиру, но и его первой супруге, выступавшей в группе. Бесконечные гулянки и алкоголь стали частью их жизни. Однако в начале нулевых Воленко решил всё изменить. Он бросил вредные привычки, развёлся и пригласил в коллектив новую солистку — Наталью Шоколадкину, которая позже стала его женой.

Судьбоносный поворот случился в 2010 году. У Владимира обнаружили тромб в сердце, который мог оторваться в любой момент. Благодаря своевременной операции под руководством кардиохирурга Лео Бокерии артист выжил.

«Я 30 лет пел песню про «Каменное сердце» — и вот, как говорится, допелся», — признавался Воленко.

Сегодня Владимир и Наталья продолжают выступать, хотя повторить прежний успех пока не удаётся.

«Одинокий голубь»: где сейчас Яна

Яна Будянская занимается музыкой, но уже камерно. Фото © VK / Яна Будянская

Певица Яна Будянская пробилась на сцену вопреки всему. Без связей и поддержки она обходила московские студии, предлагая свои записи. Её песня «Одинокий голубь» стала хитом 90-х, но последующие композиции не получили такого отклика.

В начале нулевых Яна вышла замуж, родила дочь и на время исчезла из поля зрения публики. После развода артистка пытается вернуться на сцену. Пишет песни и выступает, но зрители по-прежнему просят исполнить только «Одинокого голубя». В 2022 году Яна вновь вышла замуж. На этот раз её избранником стал владелец небольшой музыкальной студии.

Сардиния, яхты и возвращение Лики Стар

Лика Стар напоминала о себе участием в телешоу. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лика Стар — одна из немногих звёзд 90-х, кто сумел кардинально изменить жизнь. В начале нулевых она вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сечи, переехала на Сардинию и оставила музыку ради туристического бизнеса. Она занималась арендой вилл, яхт и автомобилей.

У пары родились двое детей (всего у Лики их трое). Семья осталась в Италии, когда в 2022 году певица решила вернуться в Россию, чтобы перезапустить карьеру. В 2023 году Лика приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение». Хотя она быстро покинула проект, её исполнение «Одинокой Луны» вызвало волну ностальгии у зрителей.

«Ворона» против Фадеева: уголовное дело

Имя Линды сейчас связывают не с хитами, а со спорами с Максимом Фадеевым. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В 2026 году имя эпатажной певицы из 90-х — Линды (Светланы Гейман) вновь стало мелькать в СМИ. Причина — давний конфликт с Максимом Фадеевым из-за авторских прав. В мае в её квартире и в квартире её продюсера Михаила Кувшинова прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, артистка могла даже стать подозреваемой, но проходит как свидетель.

Потерпевшим по этому делу является сам Фадеев, ранее работавший с Линдой и писавший для неё песни. По его собственным словам, 30 лет назад права на все его композиции были мошенническим образом переписаны на певицу.

А по словам самой Светланы, продюсер обиделся на неё из-за её желания перейти в другой лейбл. Всё это произошло на фоне того, что отец Линды — Лев Гейман — перестал финансировать тандем из-за финансовых трудностей. Кроме того, как отметила Линда, после их расставания в 1999 году Фадеев распространял о ней порочащие слухи ради увеличения прибыли.

Популярность «вороны», судя по всему, осталась в конце 90-х. В этом году, судя по афишам, должно состояться всего 16 выступлений Линды в разных городах России. Но артистку это не расстраивает. Она продолжает заниматься музыкой — в 2020 году выпустила альбом «ДНК мира» с отсылками к этнике и якутскому языку, не участвует в шоу, а на все вопросы отвечает: мол, её слушают те, кто её понимает.

Авторы Кира Громова