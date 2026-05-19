Суды, грязь на ТВ и скелеты в шкафу: как живут и скандалят потомки великого Шукшина Василий Шукшин был бы шокирован. Две дочери судятся из-за наследства, третья, судя по всему, связалась с русофобом. Внук — вдовец и банкрот. Внучка — бодибилдер. Праправнуки остались без матерей. Как живёт семейство, скатившееся, кажется, в скандалы, и что делит? 18 мая, 21:45 Почему потомки легендарного Василия Шукшина уже много лет ведут публичную грызню: вся правда. Обложка © Chat GPT

Полмиллиарда на четверых

О потомках великого советского писателя Василия Шукшина обязательно снимут кино. Звёздная семья со скелетами в шкафу, где каждый сам за себя: складывается впечатление, что все её члены скандалят, интригуют, судятся, воюют за наследство, перемалывают друг другу кости на телешоу.

У Шукшина осталось четыре наследницы, которым полагаются отчисления за его произведения и недвижимость. Старшая дочь от второго брака Екатерина Шукшина, четвёртая (последняя) супруга Лидия Федосеева-Шукшина и дочери от неё — Мария Шукшина и Ольга Шукшина. Недавно постаревшая Федосеева-Шукшина хотела отдать права в пользу Марии. Это не понравилось Ольге, она подала в суд, тяжбы тянутся третий год.

Сейчас пять долей наследственного пакета у Марии, три у Ольги и две у их единокровной сестры Екатерины. Если говорить об авторских отчислениях, то речь не об огромных деньгах. От сотни тысяч рублей в месяц на всех; изредка, когда снимаются экранизации, сумма увеличивается в десятки раз.

Василий Шукшин, советский писатель, актёр и режиссёр. Годы жизни: 25.07.1929 – 02.10.1974. Фото © РИА Новости

Градус внутрисемейной вражды резко повышается, когда дело касается недвижимости. Life.ru насчитал семнадцать квартир и два дома общей стоимостью около полумиллиарда рублей, связанных с семьёй. К борьбе за это богатство подключались внуки и внучки Василия Шукшина, продюсер Бари Алибасов и фитнес-тренер Теймур Керимов.

Как Лидия Шукшина спаслась от Алибасова, но не от внучки

Лидия Федосеева-Шукшина взяла фамилию мужа только после его кончины в 1974 году. Несмотря на клятвы вечной любви к покойному, с тех пор народная артистка сходила под венец трижды. Её последующими избранниками становились режиссёр Михаил Агранович, польский художник Марек Межеевский и эпатажный продюсер Бари Алибасов. Сейчас звезда «Калины красной» разведена, ей 87 лет. Если верить базам ЕГРЮЛ, то у неё не двойная фамилия, а просто «Шукшина».

Лидии Шукшиной нездоровится. Ей якобы даже пришлось побыть в доме престарелых. Сейчас за ней приглядывает младшая дочь Ольга. Они живут в брежневке с мемориалом Василию Шукшину возле ВДНХ в четырёхкомнатной квартире за 35 млн рублей.

Две трети мемориальной квартиры принадлежат Ольге, а треть — фитнес-тренеру Теймуру Керимову. Он бывший бойфренд дочери Марии Шукшиной Анны. Когда ему набрали журналисты, Теймур ответил, что не собирается жить в спорной квартире, а хочет лишь в качестве откупа пять миллионов. Ранее права ему передала Анна Шукшина.

Девушке не впервой. В прошлом десятилетии она втихаря по доверенности продала бабушкино памятное жильё в дореволюционном доме в Петербурге с мебелью и личными вещами. Сумма сделки, 8 миллионов рублей, оказалась в два-три раза ниже рынка. Дочь Шукшиной публично обвинила племянницу Анну Трегубенко в мошенничестве. Анна выпросила прощения, объяснив поступок крайней нуждой.

Мемориальный дом у ВДНХ. Фото © 2gis.ru. Теймур Керимов. Фото © VK / Timur Kerimov

Дурнопахнущая история случилась с Алибасовым. По показаниям продюсера, Лидия Шукшина от чистого сердца подарила ему квартиру за 10 млн рублей в таунхаусах троицкого посёлка Первомайское. Он, боясь притязаний её родственников, оформил недвижимость на водителя. Не помогло. Из-за границы вернулась Ольга Шукшина. При поддержке дочери престарелая актриса опомнилась и подала на Алибасова в суд. В итоге квартира вернулась Лидии Николаевне.

Лидия Шукшина остаётся хозяйкой домовладения в наро-фоминском СНТ «Тонап» — это следует из судебного дела, по которому с неё взыскали долги по ЖКХ. Цена — до десяти миллионов рублей.

Две дочери делят империю отца

Соперничество дочерей Василия Шукшина и Лидии Федосеевой, 58-летней Марии и 57-летней Ольги, идёт к апогею, определяя жизнь династии. Мария не хотела становиться актрисой и пошла учиться в иняз имени Мориса Тореза. Ольга, наоборот, мечтала играть и выбрала ГИТИС. Судьба рассудила по-своему. Мария Шукшина — заслуженная артистка России, бывшая ведущая передачи «Жди меня», звезда нескольких сериалов, лент «До свидания, мальчики», «Похороните меня за плинтусом» и «Семь вёрст до рассвета». Ольга Шукшина сыграла несколько ролей, но не запомнилась зрителям.

Мария Шукшина была замужем трижды — официально за сокурсником по инязу Артёмом Трегубенко, бизнесменом Алексеем Касаткиным и фактически за юристом и предпринимателем Борисом Вишняковым. У неё четверо детей: Анна, Макар и близнецы Фома и Фока. Ольга Шукшина дважды вступала в брак, оба раза краткосрочно. Её единственный сын родился вне браков от однокашника по театральному вузу афганца Покира Кабулова. Мария критикует, но в целом поддерживает власть. А вот с почты Ольги, похоже, регистрировались на портале экстремистской организации.

Мария Шукшина всегда жила в России, хотя ездила как на дачу в Болгарию. Она единственная из семьи, кто не ходит на скандальные шоу. Её можно назвать востребованной актрисой с плотным графиком съёмок.

Ольга Шукшина искала себя на чужбине. В перестройку потратила часть наследства на переезд в Нью-Йорк. Сколько там пробыла, непонятно. В девяностые-нулевые о ней не было слышно. Потом оказалось, что она жила при монастырях в ивановской Шуе и Сергиевом Посаде, где в духовных семинариях учился её сын. Когда ребёнок повзрослел, Ольга отправилась покорять Египет, сняла там жильё и открыла секонд-хэнд. С 2013 года цапается с роднёй в прессе, ходит на телешоу и ухаживает за матерью.

У Марии Шукшиной хоромы, студия и машиноместо в ЖК бизнес-класса «Люмьер» на Садовом кольце около Делегатского парка. Стоимость — от 200 млн рублей. Соседи — семьи Ирины Алфёровой, Сергея Говорухина и Валентины Теличкиной. Остальная недвижимость Марии включает в себя четырёхкомнатную квартиру в дореволюционном доме за фабрикой Станиславского — до 50 млн рублей, панельную трёшку у Останкинской телебашни — до 30 млн, апартаменты в таунхаусе в истринском ДСК Красновидово — до 10 млн, участок в Пушкино — до 5 млн.

Ольга Шукшина живёт скромнее. Вроде бы владеет половиной мемориальной квартиры возле ВДНХ, но надо ещё заплатить откупные Теймуру Керимову. В разное время Ольга сдавала двушку в особняке на набережной канала Грибоедова в Петербурге (20 млн руб.), трёшку в Сергиевом Посаде (12 млн), двушку в подмосковной Дубне (5 млн) и однушку в ивановской Шуе (0,7 млн). Наверняка ей удалось приватизировать муниципальное стометровое жильё в доходном доме Курундышева на Невском проспекте (50 млн рублей), которым она и её сын долго пользовались.

Неизвестно, что с апартаментами в Болгарии, которые могут стоить пару десятков миллионов рублей. Об их продаже не сообщалось. Судя по прессе, права на них получила Мария, а Ольга пыталась это опротестовать.







Внучка-качок и внук-монах

37-летняя Анна, дочь Марии Шукшиной от первого брака с Артёмом Трегубенко, превратилась из утончённой девушки в мощного бодибилдера. Ведёт блог о спорте, зарегистрировала ИП.

— Женщины не слабый пол, слабый пол — гнилые доски. Только дисциплина. Только самоотдача, — цитаты из соцсетей Анны.

Бывший муж Анны — менеджер НКО Константин Трегуб. При разводе их общий сын Вячеслав остался у него. Мужчина хочет лишить бывшую родительских прав и отсудить алименты. Несмотря на сложные отношения, Анна Шукшина и Константин Трегуб продолжают быть партнёрами по Фонду Василия Шукшина. Она там учредитель, он директор. Организация мутная. Тётя Ольга злословит, что племянница якобы купила себе Land Rover на деньги фонда.

Анна Шукшина — завсегдатай телешоу. Рассказывает миллионам зрителей, как мать, с которой они много лет не общаются, не принимала её и колотила до крови за любую провинность. К слову, женщин из династии Шукшиных часто обвиняют в деспотизме. Прежде обвиняли Лидию Николаевну. Когда Марию Шукшину попросили прокомментировать слова дочери, она увела тему — мол, «Аня просто получает по 2 млн рублей за посещение таких шоу».

Анна Шукшина причастна к продаже даже не двух, а трёх семейных квартир. Мать переписала на неё из практических соображений трёшку за 45 млн на Большой Академической улице. Потом семье понадобилось продать это жильё. Анна встала в позу и выпросила более половины выручки себе.

Анна Шукшина (Трегубенко) превратилась из хрупкой блондинки в перекачанную брюнетку.

Анна владеет и собственной жилплощадью — студией за 15 млн рублей в брежневке на Ленинградском проспекте.

30-летний Василий Шукшин – младший, сын Ольги Шукшиной, никогда не жил как мажор. Вместо школы — Шуйское духовное училище и семинария в Троице-Сергиевой лавре. После служил в армии, тусовался с готами в Петербурге, учился в МГУ. У Шукшина-младшего нет ни ИП, ни статуса самозанятого, отсутствует информация о его работе. Он ведёт непубличную жизнь, хотя семь лет назад появлялся на ТВ-шоу.

Василий Шукшин–младший и Анна Шукшина тоже в контрах. Дюжину лет назад они не ужились в мемориальной квартире у ВДНХ. Он, чтобы позлить её, подселил двух товарищей. Она пожаловалась бабушке и прогнала его.

Внук-банкрот потерял всё

Многие переживают за 28-летнего Макара Касаткина — сына Марии Шукшиной, рождённого в браке с Алексеем Касаткиным. Несколько лет назад он связался с плохой компанией, где встретил девушку Фрейю Зильбер (Анастасию), приехавшую из Барнаула. У пары родился сын Марк, которого Касаткин долгое время не признавал — понадобилась генетическая экспертиза и несколько телешоу. В конце 2024 года стало известно о смерти Фрейи-Анастасии.





Как выяснил Life.ru, мужчина с именем Макар Касаткин должен свыше 700 тысяч рублей коллекторам и микрофинансовым организациям. В настоящее время он проходит процедуру банкротства. Недавно он отправился в зону СВО — возможно, чтобы погасить долги.

Пока в семье не наблюдается проблем только у младших сыновей Марии Шукшиной, 20-летних близнецов Фомы и Фоки от бывшего гражданского мужа, бизнесмена Бориса Вишнякова. Известно, что один из них учится в МГСУ.

Зять-русофоб бежал из России

61-летняя Екатерина Шукшина — дочь Василия Шукшина от второго брака. По материнской линии её дед был главным редактором журнала «Огонёк». Екатерине достались от знаменитого родителя просторные квартиры в сталинках на Ленинградском проспекте (до 30 млн рублей) и у Белорусского вокзала (до 50 млн рублей).





О Екатерине Шукшиной ничего не известно, кроме того, что она переводчица и находится в бездетном браке с немцем Йенсом Зигертом. Про Зигерта есть хоть какая-то информация: он эксперт по российской политике. В 1999-2015 годах был директором московского офиса Фонда Генриха Бёлля, тесно связанного с немецкой Партией зелёных. После руководил западным грантовым проектом «Публичная дипломатия. ЕС и Россия». Опубликовал несколько антироссийских книг с поддержкой Украины.

Может сложиться впечатление, что Йенс Зигерт русофоб и шпион. В западных ресурсах говорится, что он прожил в России 31 год и вынужденно уехал только в 2024-м. Вопрос открытый, последовала ли Екатерина Шукшина за ним.

Авторы Пётр Егоров