Квартиры в Нью-Йорке и ненависть к России: Где живут и чем занимаются внуки Хрущёва Оглавление Почему правнучка Хрущёва не любит Россию Как внучки генсека сбежали в Америку Кто ещё из семьи Хрущёва осел в Штатах Минюст внёс в список иноагентов 64-летнюю Нину Хрущёву — правнучку советского лидера Никиты Хрущёва. Она давно ненавидит Россию и мечтает о её развале. Что о ней известно и где она живёт — в статье Life.ru.

Почему правнучка Хрущёва не любит Россию

Как сообщал Минюст России, 13 марта 2026 года Нину Хрущёву* внесли в реестр иноагентов, потому что она распространяла недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции и принимала участие в создании материалов иностранных агентов. Кроме того, Хрущёва* выступала в качестве респондента на информационной площадке, предоставленной иностранным источником.

В комментарии агентству Reuters Хрущёва* заявила, что не удивлена решением Минюста России.

«С их стороны было бы просто халатностью не сделать этого раньше или позже», — сказала Хрущёва*, добавив, что пока рано говорить о практических последствиях этого решения.

Внесение правнучки Хрущёва* в реестр иноагентов было ожидаемым, потому что она давно превратилась в ярого русофоба.

Как внучки генсека сбежали в Америку

Нина Хрущёва* окончила филфак МГУ и в 1991 году вместе с сестрой Ксенией Хрущёвой перебралась в США, где они поступили в университет. Их можно назвать и внучками, и правнучками Никиты Сергеевича. Дело в том, что их дед, старший сын генсека Леонид, пропал без вести на фронте во время Великой Отечественной войны. Никита Хрущёв удочерил его дочь Юлию, то есть свою внучку и мать Нины с Ксенией.

Нина Хрущёва была сотрудницей запрещённой в России организации. Фото © ТАСС / Zuma / Scott Mc Kiernan

Ксения Хрущёва, закончив Принстонский университет, вернулась в Москву. Но стала тем, кого сейчас называют иноагентом. Вплоть до своей смерти в 2016 году она «боролась за права россиян», будучи сотрудником печально известного Фонда Сороса**.

Нина Хрущёва*, отучившись в Принстоне на литературоведа, осталась жить в США. Она сейчас научный сотрудник Института мировой политики, тесно связанного с американской разведкой. Среди её проектов есть исследование о том, «как национальная идентичность россиян влияет на российскую политику».

Life.ru выяснил, что Нина Хрущёва* поменяла множество адресов в Нью-Йорке, а в последнее время занимала роскошную квартиру в высотке на Манхэттене. По информации риелторов, этот актив год назад продали за 700 тысяч долларов. Вероятно, Нина Хрущёва* выгодно инвестирует в нью-йоркские кооперативы — это форма собственности, когда владеешь не конкретной жилплощадью, а акциями управляющей домом компании.

Высотка на Манхэттене где, предположительно, жила Нина Хрущёва*. Фото © zillow

64-летняя Нина Хрущёва*, пожалуй, самый известный потомок Никиты Сергеевича. Но дело не в успехах, а в её ненависти к родине. После начала СВО она бесконечно поливает нашу страну грязью в эфирах оппозиционеров.

— Россия виновна как нация. Какие-то части её отпадут, какие-то останутся! — утверждает Хрущёва*.

В 2024 году Хрущёва* приезжала в Россию выступить в «Ельцин-центре» и презентовать новую книгу о своём прадеде. Однако из-за возникшего скандала это мероприятие отменили, а правнучке генсека пришлось спешно вернуться в США.

Нина Хрущёва* в «Ельцин-центре». Фото © yeltsin.ru

Кто ещё из семьи Хрущёва осел в Штатах

Как ранее выяснил Life.ru, практически все потомки советского генсека живут в США.

Например, младший сын Никиты Хрущёва — Герой Соцтруда и лауреат Ленинской премии Сергей Хрущёв — первым из семьи переехал в США. Он сделал это сразу, как стало возможно, ещё во времена перестройки. Любопытная деталь: в СССР он считался проектировщиком космических ракет, но в США почему-то начал читать лекции по истории холодной войны. В 1992 году Сергей Никитич просил у американских властей разрешения на постоянное место жительства, позднее получил грин-карту.

Хрущёва-младшего взяли на работу в аналитический центр престижного Университета Брауна. Среди научных интересов сына генсека — поддержка демократических реформ и исследования альтернативных путей экономического развития в постсоветской России. Сообщается, что он был членом ряда международных академий, но подтверждений тому нет.

Сергей Хрущёв работал в аналитическом центре в США. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Умер Сергей Хрущёв в 2020 году в одном из самых комфортных городов мира — Крэнстоне.

Старшая дочь Никиты Хрущёва, Рада Аджубей, работала журналистом и по долгу службы часто бывала в США. Но окончательно переехал туда её сын, Иван Аджубей. Он выпускник биофака МГУ, в начале нулевых укатил в штат Массачусетс и с тех пор трудится исследователем Гарвардской медицинской школы. У него десятки научных работ на темы генетики и эволюции, в том числе высокоцитируемые. Соцсети он не ведёт, о политике не высказывается. Ему сейчас 66 лет.

Правнучка генсека, 40-летняя Ксения Аджубей, окончила среднюю школу для девочек в штате Мэриленд, получила высшее образование архитектора в Лондонском столичном университете. Долгое время жила на два города, в Лондоне и Москве. После начала спецоперации переехала в Нью-Йорк, где вышла замуж за успешного бизнесмена корейского происхождения.

Сейчас Ксения преподаёт урбанистику и «биоискусство» в нью-йоркских вузах, а также развивает некий «инклюзивный экологический инкубатор».

*Признана в России иностранным агентом. **Деятельность организации признана нежелательной в России.

