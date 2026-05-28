28 мая, 15:01

Россиянин, возглавлявший взвод в «Правом секторе»*, приговорён к 20 годам колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Южный окружной военный суд приговорил Геннадия Хамраева*, командовавшего взводом в «Правом секторе»**, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил представитель суда.

По его словам, террористическое сообщество было создано в Киеве ещё в ноябре 2013 года. Спустя два года Хамраев*, разделявший идеи нацизма и украинского национализма, целенаправленно выехал из России на Украину и вступил в ряды организации. На тренировочной базе он прошёл полную боевую подготовку, получил обмундирование, стрелковое оружие, патроны и средства связи.

Его служба началась с должности стрелка, а затем он дорос до командира взвода. Находясь в пунктах дислокации и на боевых позициях, Хамраев* выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы. Кроме того, он активно участвовал в боевых действиях и разведывательных рейдах. Уголовное дело расследовалось по двум статьям: участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для террористической деятельности.

Оператор БПЛА из СБУ заочно получил пожизненный срок за теракт на Брянщине

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил Юлию Толопу, командовавшую БМП-2 в украинском нацбатальоне «Айдар»**, к 9 годам колонии общего режима. Её признали виновной в участии в террористическом сообществе. Следствие установило, что женщина прибыла на Украину в 2014 году и добровольно пополнила ряды националистического формирования. С 2014 по 2015 год она принимала непосредственное участие в боевых действиях на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик. В настоящий момент осуждённая скрывается от правосудия и объявлена в международный розыск.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Запрещённые в России террористические организации.

Юлия Сафиулина
