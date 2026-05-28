28 мая, 15:01

В Рязани 17-летний подросток задержан за убийство младшей сестры

Обложка © Life.ru

По подозрению в убийстве 15-летней жительницы Рязани задержан её 17-летний брат, он дал признательные показания. Об этом сообщили в СК РФ.

Тело девочки обнаружили родители в квартире 24 мая. Накануне они уехали из дома, оставив дочь и 17-летнего сына вдвоём. Следствие проверяло брата потерпевшей на причастность к преступлению, его местонахождение устанавливалось.

«В Рязани по подозрению в совершении убийства 15-летней девочки задержан несовершеннолетний», — сообщило СУСК на платформе «Макс».

Установлено, что в ночь на 24 мая между 17-летним фигурантом и его родной сестрой произошёл конфликт. В ходе ссоры подросток нанёс девочке несколько ударов, после чего скрылся. Юношу задержали 27 мая.

Дарья Денисова
  Новости
  СК РФ
  Криминал
  Происшествия
  Рязанская область
