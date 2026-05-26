Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 09:31

В Липецке убивший собственного отца парень признал вину

Один из участников убийства мужчины в Липецкой области на допросе. Обложка © Telegram / Следком

Один из участников убийства мужчины в Липецкой области на допросе. Обложка © Telegram / Следком

В Липецкой области парень, убивший собственного отца, и его сообщник признали вину. Об этом сообщили в пресс-службе СК. По версии следствия, в 42-летнего мужчину на переднем сиденье автомобиля выстрелили, после чего тело оттащили в лес и скрылись.

Допрос жителей Липецкой области, убивших мужчину. Видео © Telegram / Следком

«Их местонахождение установлено оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области», — говорится в сообщении. Фигуранты также признались, что тщательно планировали расправу, для чего даже самостоятельно переделали огнестрельное оружие.

Жительница Белгородчины, которую готовили в «живые бомбы», сама обратилась в ФСБ
Жительница Белгородчины, которую готовили в «живые бомбы», сама обратилась в ФСБ

Напомним, расправа над мужчиной вскрылась, когда его и сына начали искать из-за долгого отсутствия. Спустя три дня его тело нашли в лесу, однако 18-летнего парня на месте не оказалось. Вскоре его задержали. Выяснилось, что к убийству он привлёк друга. По данным Life.ru, он два месяца планировал расправу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar