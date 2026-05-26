В Липецке убивший собственного отца парень признал вину
Один из участников убийства мужчины в Липецкой области на допросе. Обложка © Telegram / Следком
В Липецкой области парень, убивший собственного отца, и его сообщник признали вину. Об этом сообщили в пресс-службе СК. По версии следствия, в 42-летнего мужчину на переднем сиденье автомобиля выстрелили, после чего тело оттащили в лес и скрылись.
Допрос жителей Липецкой области, убивших мужчину. Видео © Telegram / Следком
«Их местонахождение установлено оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области», — говорится в сообщении. Фигуранты также признались, что тщательно планировали расправу, для чего даже самостоятельно переделали огнестрельное оружие.
Напомним, расправа над мужчиной вскрылась, когда его и сына начали искать из-за долгого отсутствия. Спустя три дня его тело нашли в лесу, однако 18-летнего парня на месте не оказалось. Вскоре его задержали. Выяснилось, что к убийству он привлёк друга. По данным Life.ru, он два месяца планировал расправу.
