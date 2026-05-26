Расстроился, что придумал плохой план убийства: Студент два месяца планировал расправу над отцом в Липецке

18-летний студент Липецкого техуниверситета два месяца планировал убийство собственного отца, чьё тело нашли накануне. По данным SHOT, он попросил лучшего друга ему помочь.

22 мая отец приехал за сыном в общежитие, чтобы отвезти домой. Но к нему в машину сын сел вместе с другом. По пути парни набросились на жертву прямо в авто. Мужчина сопротивлялся, но друг его сына хладнокровно выстрелил несколько раз из травмата, а собственный отпрыск добил его ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги — в лесу, машину бросили. После парни спокойно вернулись обратно в Липецк.

Во время поисков следователи допросили друга. Тот заметно нервничал, врал, и в итоге раскололся. Самого сына жертвы задержали чуть позже — на допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве, а наоборот расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить.

Подозреваемые знакомы давно: росли в селе Спешнево-Иванковское, учились в одном классе. После окончания школы поступили в разные образовательные учреждения, встречались в свободное от учёбы время.