Расстроился, что придумал плохой план убийства: Студент два месяца планировал расправу над отцом в Липецке
Убитый в Липецке отец и его убийца-сын. Фото © Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Липецкой области
18-летний студент Липецкого техуниверситета два месяца планировал убийство собственного отца, чьё тело нашли накануне. По данным SHOT, он попросил лучшего друга ему помочь.
22 мая отец приехал за сыном в общежитие, чтобы отвезти домой. Но к нему в машину сын сел вместе с другом. По пути парни набросились на жертву прямо в авто. Мужчина сопротивлялся, но друг его сына хладнокровно выстрелил несколько раз из травмата, а собственный отпрыск добил его ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги — в лесу, машину бросили. После парни спокойно вернулись обратно в Липецк.
Во время поисков следователи допросили друга. Тот заметно нервничал, врал, и в итоге раскололся. Самого сына жертвы задержали чуть позже — на допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве, а наоборот расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить.
Подозреваемые знакомы давно: росли в селе Спешнево-Иванковское, учились в одном классе. После окончания школы поступили в разные образовательные учреждения, встречались в свободное от учёбы время.
Напомним, в Липецкой области по дороге домой пропали изначально сообщалось об исчезновении 43-летнего мужчины и его 18-летнего сына Артёма в Липецкой области. Спустя 3 дня тело отца нашли в лесу, молодого человека на месте трагедии не было. Выяснилось, что мужчина выехал на синем «Матизе» из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать Артёма из колледжа. Однако домой они не вернулись. 25 мая сын был задержан.
