28 мая, 14:49

Суд приговорил к 20 годам иностранца за подготовку теракта в Ессентуках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Южный окружной военный суд вынес приговор иностранному гражданину, готовившему теракт в Ставропольском крае. Подробности дела раскрыли в региональной прокуратуре.

Суд установил, что фигурант является сторонником радикальных взглядов. В январе 2025 года он получил задание от неустановленного участника террористической организации. Целью злоумышленника был объект железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки. Для осуществления задуманного он приобрёл в магазинах компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Все купленные элементы обвиняемый хранил у себя дома. Довести преступный план до конца ему не удалось.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет осуждённый проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

СК РФ заочно обвинил Буданова*, Бровди и Дзяню в теракте в Хорлах

Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Никита Никонов
