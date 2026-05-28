Суд приговорил к 20 годам иностранца за подготовку теракта в Ессентуках

Южный окружной военный суд вынес приговор иностранному гражданину, готовившему теракт в Ставропольском крае. Подробности дела раскрыли в региональной прокуратуре.

Суд установил, что фигурант является сторонником радикальных взглядов. В январе 2025 года он получил задание от неустановленного участника террористической организации. Целью злоумышленника был объект железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки. Для осуществления задуманного он приобрёл в магазинах компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Все купленные элементы обвиняемый хранил у себя дома. Довести преступный план до конца ему не удалось.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет осуждённый проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.