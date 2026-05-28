Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 16:45

Четверо российских паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии

Муфтий Аббясов заявил о смерти четырёх россиян во время хаджа в Саудовской Аравии

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Четыре российских гражданина скончались во время совершения хаджа в Саудовской Аравии. Об этом РИА «Новости» сообщил муфтий Рушан Аббясов, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России по международным делам и хаджу.

По его словам, смерть паломников наступила по состоянию здоровья до начала основных ритуалов хаджа. Муфтий также отметил, что в целом организация паломничества в этом году оценивается как благополучная.

«До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни», — подчеркнул Аббясов.

Он добавил, что наши медики не оставляли своих соотечественников без нужной медицинской помощи во время всего хаджа.

В Подольске на фоне Курбан-байрама заметили сбежавшего барана
В Подольске на фоне Курбан-байрама заметили сбежавшего барана

Ежегодное паломничество в Мекку, известное как хадж, является одним из столпов ислама и обязательным религиозным долгом для каждого мусульманина. В текущем году хадж состоялся 25 и 26 мая. Российские паломники начали прибывать в Саудовскую Аравию с 5 по 21 мая, а обратные рейсы запланированы на период с 30 мая по 15 июня.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar