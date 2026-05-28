«Ждать автобус по 30 — ненормально»: Депутаты решили бороться с опозданиями и отменами рейсов в регионах

«Единая Россия» намерена внести в свою народную программу предложения по ускорению движения общественного транспорта. По словам Евгения Ревенко, замруководителя фракции партии в Госдуме, парламентарии хотят сделать рейсы более частыми и надежными, избегая задержек.

Ревенко пояснил, что такие предложения поступают от граждан в ходе разработки программы, поскольку жители регионов, особенно малых городов и пригородов, сталкиваются с постоянными проблемами: опозданиями, редкими маршрутами, отменами и несоблюдением расписания. Он подчеркнул, что для многих в этих населённых пунктах общественный транспорт является единственным средством передвижения к работе, учёбе или медицинским учреждениям.

«Ждать автобус по 30-40 минут — ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов», — приводит ТАСС слова Ревенко.

Парламентарий сообщил, что инициативы партии по данному вопросу будут включены в народную программу в качестве основополагающих аспектов, направленных на повышение качества жизни.