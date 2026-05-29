В Петербурге во время ПМЭФ заложат новый мост через Неву

В Санкт-Петербурге старт строительства нового разводного моста через Неву будет приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

По его словам, на площадке форума планируется повторить процедуру, ранее применённую при реализации Большого Смоленского моста: на месте будущей переправы установят закладной камень. Новый мост войдёт в состав Широтной магистрали скоростного движения, которая формируется как транспортный обход центральной части города.

Губернатор отметил, что договор на выполнение очередного этапа строительства магистрали будет подписан накануне церемонии. Речь идёт о концессионном проекте, в рамках которого компания «Широтная магистраль северной столицы» заключит соглашение с генеральным подрядчиком — компанией «Дороги и мосты» «Нацпроектстроя».

Широтная магистраль скоростного движения должна пройти от Западного скоростного диаметра с выходом к КАД в районе Кудрова. В проекте предусмотрено десять транспортных развязок. Завершение строительства всей магистрали вместе с развязками намечено на 2031 год. К этому же сроку планируется ввод первого участка КАД-2.

