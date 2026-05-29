29 мая, 05:20

Подвиг Тихого: Боец ВС РФ вытащил с передовой десятки раненых морпехов под огнём дронов и миномётов

Фельдшер морской пехоты спас более 40 сослуживцев в Сумской области за 4 месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Военнослужащий 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным Тихий за несколько месяцев работы на передовой сумел спасти более 40 бойцов в Сумской области. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

На линии боевого соприкосновения фельдшер находился около четырёх месяцев. За это время он не только занимался эвакуацией раненых, но и участвовал в обороне Константиновки в Сумской области. Чаще всего, по словам морпеха, помощь требовалась военнослужащим после атак FPV-дронов и миномётных обстрелов. Основную часть травм составляли осколочные повреждения и последствия взрывов.

«По статистике спасенных — более 40 человек. Я оказал помощь и успешно эвакуировал в тыловые подразделения», — сказал он.

После оказания первой помощи пострадавших отправляли в тыловые подразделения для дальнейшей эвакуации и лечения.

Свой первый серьёзный боевой опыт Тихий получил вскоре после окончания академии летом 2025 года. Тогда ему пришлось работать с ранеными, пострадавшими от стрелкового оружия.

Милена Скрипальщикова
