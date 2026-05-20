Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 12:41

Участник СВО из Бурятии спас боевого товарища, попавшего под миномётный обстрел

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Гвардии старший прапорщик Геннадий Карсаков удостоен государственной награды «За спасение погибавших». С первых дней СВО боец из Бурятии выполнял боевые задачи по обеспечению радиосвязи в составе передового пункта управления. В июне 2022 года во время объезда радиомостов он заметил на обочине дороги группу военных, среди которых был раненый.

Старший группы объяснил, что они попали под огонь кочующего миномёта противника, и попросил эвакуировать пострадавшего товарища. Карсаков оперативно оказал раненому первую помощь и доставил его в ближайший госпиталь. Как потом отметили врачи, своевременная помощь сыграла решающую роль в сохранении жизни бойца, сообщает сайт MK.ru.

Аптечка спасла российского военного от ранений при взрыве украинской мины
Аптечка спасла российского военного от ранений при взрыве украинской мины

Ранее жена бойца СВО вернула его к жизни после осколочного ранения и комы. Супруга военного каждый день была рядом. Она стала его руками, голосом, памятью, бронёй и лучшим реабилитологом.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar