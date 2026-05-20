Участник СВО из Бурятии спас боевого товарища, попавшего под миномётный обстрел
Обложка © GigaChat / Life.ru
Гвардии старший прапорщик Геннадий Карсаков удостоен государственной награды «За спасение погибавших». С первых дней СВО боец из Бурятии выполнял боевые задачи по обеспечению радиосвязи в составе передового пункта управления. В июне 2022 года во время объезда радиомостов он заметил на обочине дороги группу военных, среди которых был раненый.
Старший группы объяснил, что они попали под огонь кочующего миномёта противника, и попросил эвакуировать пострадавшего товарища. Карсаков оперативно оказал раненому первую помощь и доставил его в ближайший госпиталь. Как потом отметили врачи, своевременная помощь сыграла решающую роль в сохранении жизни бойца, сообщает сайт MK.ru.
Ранее жена бойца СВО вернула его к жизни после осколочного ранения и комы. Супруга военного каждый день была рядом. Она стала его руками, голосом, памятью, бронёй и лучшим реабилитологом.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.