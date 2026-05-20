Участник СВО из Бурятии спас боевого товарища, попавшего под миномётный обстрел

Гвардии старший прапорщик Геннадий Карсаков удостоен государственной награды «За спасение погибавших». С первых дней СВО боец из Бурятии выполнял боевые задачи по обеспечению радиосвязи в составе передового пункта управления. В июне 2022 года во время объезда радиомостов он заметил на обочине дороги группу военных, среди которых был раненый.

Старший группы объяснил, что они попали под огонь кочующего миномёта противника, и попросил эвакуировать пострадавшего товарища. Карсаков оперативно оказал раненому первую помощь и доставил его в ближайший госпиталь. Как потом отметили врачи, своевременная помощь сыграла решающую роль в сохранении жизни бойца, сообщает сайт MK.ru.

