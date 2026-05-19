Аптечка спасла российского военного от ранений при взрыве украинской мины

На Добропольском участке фронта российский военнослужащий чудом избежал тяжёлых ранений благодаря собственной аптечке. При взрыве мины большинство осколков попало в аптечку, которая была при бойце. Случай описал водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Герц.

«Мина распространённая, они (ВСУ. — Прим. Life.ru) её кидают постоянно. Осколки пришли, в основном, вот его аптечка и спасла — пришли в аптечку, большая часть, броня тоже. А так бы да. Так что аптечка спасает в любых случаях», — заявил Герц, слова которого приводит Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что передовая медицинская группа 177-го полка круглосуточно оказывает помощь раненым на фронте на Добропольском направлении. Благодаря профессионализму, опыту и самоотверженности медиков удалось сохранить жизни многих военнослужащих. После восстановления они возвращаются в строй и продолжают выполнять поставленные боевые задачи.

Ранее в Минобороны рассказали о том, как российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку ликвидировал трёх боевиков Вооружённых сил Украины и заставил отступить ещё двоих. Штурмовая группа Мастенкова получила задачу удержать опорный пункт. Во время ночного дежурства боец с помощью прибора ночного видения заметил приближающуюся группу противника. Он доложил командиру об этом и получил приказ на уничтожение. Мастенков использовал особенности рельефа, скрытно подобрался к вражеской группе и выстрелил из подствольного гранатомёта. Взрыв уничтожил двух боевиков. Затем он продолжил вести огонь из стрелкового оружия и ликвидировал третьего военнослужащего ВСУ. Оставшиеся двое противников отступили.