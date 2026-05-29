Российские танкисты придумали, как сбивать дроны болтами вместо дымовых шашек

Российские военные нашли нестандартный способ борьбы с беспилотниками при помощи штатных дымовых мортир. О такой тактике ТАСС рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным Джин.

Суть метода заключается в доработке пусковых установок. Экипажи извлекают из мортиры дымовой заряд, а на его место засыпают обычный металлический крепеж — болты и гайки.

При обнаружении угрозы система работает как картечь. Выстрел происходит после того, как оператор замечает вражеский аппарат через камеры кругового обзора. Эти устройства смонтированы на защитном «мангале» боевой машины.

В результате вместо дыма из ствола вылетает облако поражающих элементов. По словам военнослужащего, «на дрон обрушивается куча болтов и гаек, что помогает уничтожить «птичку» и защитить машину».

Инициативу уже опробовали в деле. Боец уточнил, что опытом такого нештатного применения мортир с ними поделились танкисты из смежных подразделений, которые ранее успешно испытали методику на практике.

Такой подход позволяет бороться с атакующими коптерами на подлете. Средства РЭБ глушат сигнал не всегда, а физический заслон из железа создает дополнительный эшелон обороны для тяжелой техники на передовой.