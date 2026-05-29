Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 05:12

Российские танкисты придумали, как сбивать дроны болтами вместо дымовых шашек

Боец Джин: Танкисты РФ снаряжают дымовые мортиры болтами для борьбы с дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские военные нашли нестандартный способ борьбы с беспилотниками при помощи штатных дымовых мортир. О такой тактике ТАСС рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным Джин.

Суть метода заключается в доработке пусковых установок. Экипажи извлекают из мортиры дымовой заряд, а на его место засыпают обычный металлический крепеж — болты и гайки.

При обнаружении угрозы система работает как картечь. Выстрел происходит после того, как оператор замечает вражеский аппарат через камеры кругового обзора. Эти устройства смонтированы на защитном «мангале» боевой машины.

В результате вместо дыма из ствола вылетает облако поражающих элементов. По словам военнослужащего, «на дрон обрушивается куча болтов и гаек, что помогает уничтожить «птичку» и защитить машину».

Инициативу уже опробовали в деле. Боец уточнил, что опытом такого нештатного применения мортир с ними поделились танкисты из смежных подразделений, которые ранее успешно испытали методику на практике.

Предупреждение сработало? Военкор заметил резкий спад атак дронов ВСУ по России
Предупреждение сработало? Военкор заметил резкий спад атак дронов ВСУ по России

Такой подход позволяет бороться с атакующими коптерами на подлете. Средства РЭБ глушат сигнал не всегда, а физический заслон из железа создает дополнительный эшелон обороны для тяжелой техники на передовой.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar