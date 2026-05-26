Предупреждение сработало? Военкор заметил резкий спад атак дронов ВСУ по России

Интенсивность запусков украинских беспилотников по России заметно снизилась после предупреждений МИД РФ об ответных ударах по Киеву. Об этом военкор Александр Сладков написал в своём телеграм-канале.

По его оценке, новая дипломатическая линия Москвы уже даёт результат. Сладков отметил, что статистика БПЛА, летящих в сторону российских регионов, стала значительно ниже, и связал это с изменением тактики российских ведомств.

«Статистика украинских БЛА, летящих к нам в Россию, значительно снизилась. Значит, наша новая дипломатическая тактика (пока тактика) работает», — утверждает военкор.

Он также предположил, что российские военные могли перейти к более плановому поражению целей на территории Украины.

Вчера Life.ru сообщал, что всего за один день в ДНР из-за атак ВСУ погибли семь мирных жителей, а ещё 15 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть двое несовершеннолетних.