Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 20:13

Семь жителей ДНР погибли и 15 ранены за день из-за атак ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семь человек погибли в результате атак ВСУ на территорию ДНР за прошедший день. Среди погибших двое детей. Ещё 15 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Руководитель республики опубликовал информацию в своём Telegram-канале.

«Семь человек, в том числе двое детей, погибли, ещ 15 человек, из них четыре ребёнка, пострадали сегодня из-за киевской агрессии»,указал Пушилин.

В Калининском районе Горловки ударный БПЛА ВСУ поразил легковой автомобиль «Нива». Погибла семья из четырёх человек — 40-летней женщины, 44-летнего мужчины, 14-летней девочки и 13-летнего мальчика.

Гибель людей произошла при ударе дронов в Горняцком районе Макеевки, Дебальцево, в Савельевке городского округа Енакиево.

ВСУ маскируют мины под комки грязи на дорогах в ДНР
ВСУ маскируют мины под комки грязи на дорогах в ДНР

Ранее Life.ru писал, что во время атак ВСУ в ДНР пострадали пять мирных жителей. Люди получили травмы в районах Благодатного, Ольгинки и Горловки, а также при детонации взрывоопасных предметов в Донецке и Новосёловке.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar