Семь жителей ДНР погибли и 15 ранены за день из-за атак ВСУ
Семь человек погибли в результате атак ВСУ на территорию ДНР за прошедший день. Среди погибших двое детей. Ещё 15 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Руководитель республики опубликовал информацию в своём Telegram-канале.
«Семь человек, в том числе двое детей, погибли, ещ 15 человек, из них четыре ребёнка, пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — указал Пушилин.
В Калининском районе Горловки ударный БПЛА ВСУ поразил легковой автомобиль «Нива». Погибла семья из четырёх человек — 40-летней женщины, 44-летнего мужчины, 14-летней девочки и 13-летнего мальчика.
Гибель людей произошла при ударе дронов в Горняцком районе Макеевки, Дебальцево, в Савельевке городского округа Енакиево.
Ранее Life.ru писал, что во время атак ВСУ в ДНР пострадали пять мирных жителей. Люди получили травмы в районах Благодатного, Ольгинки и Горловки, а также при детонации взрывоопасных предметов в Донецке и Новосёловке.
