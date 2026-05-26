26 мая, 07:15

ДРГ идут волнами: ВС РФ отстреляли 460 солдат ВСУ, рвущихся в Купянск-Узловой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko

В районе Купянска-Узлового за май уничтожены 460 бойцов ВСУ, ещё более 700 получили ранения. Украинская сторона продолжает направлять в район диверсионные группы, пытаясь вернуть контроль над населённым пунктом. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, возле посёлка ежедневно фиксируют перемещение одной-двух ДРГ. Обычно они пытаются заходить малыми группами по 4–10 человек, однако быстро попадают под удары российских военных.

Сейчас в Купянске-Узловом, по данным SHOT, могут оставаться до нескольких батальонов ВСУ, включая иностранных наёмников. При этом их передвижение по населённому пункту почти ограничено: бойцы укрываются в подвалах, бомбоубежищах и разрушенных зданиях.

Российские операторы БПЛА отслеживают попытки выхода из укрытий и наносят удары по противнику. Также ведётся работа по пунктам управления украинскими беспилотниками, которые, как утверждается, уничтожаются вместе с личным составом.

Напомним, что «Западная» группировка войск ВС РФ установила контроль над населённым пунктом Купянск-Узловой в конце января 2026 года. Военные эксперты тогда указывали, что эта победа может изменить весь расклад в Харьковской области.

Владимир Озеров
