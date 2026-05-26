ДРГ идут волнами: ВС РФ отстреляли 460 солдат ВСУ, рвущихся в Купянск-Узловой

В районе Купянска-Узлового за май уничтожены 460 бойцов ВСУ, ещё более 700 получили ранения. Украинская сторона продолжает направлять в район диверсионные группы, пытаясь вернуть контроль над населённым пунктом. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, возле посёлка ежедневно фиксируют перемещение одной-двух ДРГ. Обычно они пытаются заходить малыми группами по 4–10 человек, однако быстро попадают под удары российских военных.

Сейчас в Купянске-Узловом, по данным SHOT, могут оставаться до нескольких батальонов ВСУ, включая иностранных наёмников. При этом их передвижение по населённому пункту почти ограничено: бойцы укрываются в подвалах, бомбоубежищах и разрушенных зданиях.

Российские операторы БПЛА отслеживают попытки выхода из укрытий и наносят удары по противнику. Также ведётся работа по пунктам управления украинскими беспилотниками, которые, как утверждается, уничтожаются вместе с личным составом.