26 мая, 06:44

ВСУ имитировали сдачу в плен и внезапно нападали на ВС РФ при штурме Добропасово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Российские военные заявили, что при освобождении Добропасово бойцы ВСУ сделали вид, что сдаются, чтобы внезапно напасть на опустивших оружие солдат ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 25 мая подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области. Штурмовые группы заходили в населённый пункт малыми составами, используя сильный дождь и густую растительность для скрытного продвижения.

В Минобороны привели слова штурмовика с позывным Талант. Он рассказал, что бойцы двигались группами по два-три человека, а противник пытался сопротивляться и в отдельных случаях изображал готовность сдаться, после чего открывал огонь. По его словам, российские военные отвечали огнём и продолжали выполнять задачу под координацией командования и расчётов БПЛА.

В результате, как заявили в ведомстве, российские подразделения выбили ВСУ с позиций и взяли под контроль более 400 строений. Потери украинской стороны, по данным Минобороны, составили свыше двух рот личного состава, а также несколько единиц бронетехники, наземных роботизированных комплексов и тяжёлых гексакоптеров.

Отсыревший порох и ржавчина: Подразделениям ВСУ приказали сражаться бракованными минами

25 мая Life.ru рассказывал, что военнослужащие Российской армии сумели выбить ВСУ из села Добропасово в Днепропетровской области. Штурмовые отряды «Восточной» группировки ВС РФ закрепили контроль над населённым пунктом.

Владимир Озеров
