Российские военные заявили, что при освобождении Добропасово бойцы ВСУ сделали вид, что сдаются, чтобы внезапно напасть на опустивших оружие солдат ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 25 мая подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области. Штурмовые группы заходили в населённый пункт малыми составами, используя сильный дождь и густую растительность для скрытного продвижения.

В Минобороны привели слова штурмовика с позывным Талант. Он рассказал, что бойцы двигались группами по два-три человека, а противник пытался сопротивляться и в отдельных случаях изображал готовность сдаться, после чего открывал огонь. По его словам, российские военные отвечали огнём и продолжали выполнять задачу под координацией командования и расчётов БПЛА.

В результате, как заявили в ведомстве, российские подразделения выбили ВСУ с позиций и взяли под контроль более 400 строений. Потери украинской стороны, по данным Минобороны, составили свыше двух рот личного состава, а также несколько единиц бронетехники, наземных роботизированных комплексов и тяжёлых гексакоптеров.