Группировка «Восток» взяла под контроль Добропасово в Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль населённый пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий освободили Добропасово. Данный населённый пункт расположен в Днепропетровской области Украины.
Добропасово — село в Криворожском районе Днепропетровской области, находится в западной части региона, примерно в 80 км к юго-западу от областного центра — города Днепр (ранее Днепропетровск).
Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска начали тактическое продвижение в районе Красного Лимана. Сейчас основные сражения развернулись в северо-восточной части населённого пункта.
