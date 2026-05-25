Российские военные взяли под контроль населённый пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий освободили Добропасово. Данный населённый пункт расположен в Днепропетровской области Украины.

Добропасово — село в Криворожском районе Днепропетровской области, находится в западной части региона, примерно в 80 км к юго-западу от областного центра — города Днепр (ранее Днепропетровск).