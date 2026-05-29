В Темрюке произошёл пожар в морском порту из-за падения обломков БПЛА

В городе Темрюк Краснодарского края произошёл пожар на территории морского порта из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В тушении участвуют 47 специалистов и 14 единиц техники.

Морской порт Темрюк, расположенный в Темрюкском заливе Азовского моря, ведёт свою историю с момента основания города в 1860 году. Сегодня это динамично развивающийся транспортный узел, специализирующийся на перевалке зерна, угля, металлов и нефтепродуктов. Порт продолжает круглогодичную навигацию и активно модернизирует инфраструктуру для увеличения грузооборота.