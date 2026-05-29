29 мая, 06:11

В Улан-Удэ подростки залили грузчика перцовкой и забросали камнями

В Улан-Удэ подростки забрызгали перцем грузчика и забросали его камнями. Обложка © VK / Весь Улан-Удэ • Бурятия

Конфликт с группой подростков в Улан-Удэ закончился для 20-летнего грузчика обращением к медикам. Молодого человека облили перцовым газом и закидали камнями прямо во время работы. Об этом сообщает Babr Mash.

Инцидент произошёл на улице Пушкина. По словам грузчика, компания школьников начала приставать к нему во время работы и пыталась спровоцировать драку. Спустя некоторое время подростки распылили мужчине в лицо едкий газ. После этого в него полетели булыжники.

Коллеги пострадавшего вызвали скорую помощь. Медики оказали молодому человеку необходимую помощь. Сейчас парень пытается найти очевидцев произошедшего. Обстоятельства конфликта уточняются.

Милена Скрипальщикова
