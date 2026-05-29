«Шиковать не всегда разумно»: Министр просвещения оценил тренд на супердорогие выпускные

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что выпускные вечера не обязательно должны сопровождаться большими расходами. По его словам, провести праздник можно и в стенах школы. Такую позицию глава ведомства озвучил в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Шиковать, какие-то большие праздники делать, ну, наверное, это и не всегда правильно и разумно», — отметил министр.

Глава Минпросвещения вспомнил собственный школьный праздник. Его выпускной проходил в школе и не требовал серьёзных финансовых затрат. Министр подчеркнул, что главная ценность таких мероприятий заключается не в масштабе торжества, а в возможности собраться вместе после экзаменов и поблагодарить учителей.

После завершения ЕГЭ, отметил он, школьники начинают определяться с выбором будущего вуза, поэтому выпускной становится важным этапом перед новым жизненным периодом. При этом он добавил, что формат праздника зависит от возможностей каждой семьи и школы.

Также он подчеркнул, что добрая традиция выпускных вечеров должна сохраняться вне зависимости от масштаба праздника.

Ранее сообщалось, что в России средняя стоимость выпускного вечера для одного школьника достигает примерно 46 тысяч рублей. Из-за высокой финансовой нагрузки часть родителей отказывается от проведения торжеств. Примерно в каждом десятом классе выпускной вечер вовсе не организуют.