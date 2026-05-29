Детский сад повреждён в Волгограде при атаке дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarinaRodriguez
В Волгограде из-за ночной атаки беспилотников пострадало здание детского сада № 357. Информацию об этом опубликовала администрация города.
Инцидент произошёл в Краснооктябрьском районе. В результате падения обломков или взрывной волны выбило стёкла в нескольких комнатах дошкольного учреждения.
Власти оперативно отреагировали на случившееся. Сотрудники быстро убрали осколки с территории и из внутренних помещений.
Несмотря на частичные разрушения, учреждение продолжает работать. Учебный процесс с утра не приостанавливали.
В мэрии уточнили, что группы, где пострадало остекление, временно исключены из использования для занятий. Детей перевели в другие, безопасные помещения.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.