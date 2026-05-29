Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 06:33

Детский сад повреждён в Волгограде при атаке дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarinaRodriguez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarinaRodriguez

В Волгограде из-за ночной атаки беспилотников пострадало здание детского сада № 357. Информацию об этом опубликовала администрация города.

Инцидент произошёл в Краснооктябрьском районе. В результате падения обломков или взрывной волны выбило стёкла в нескольких комнатах дошкольного учреждения.

Власти оперативно отреагировали на случившееся. Сотрудники быстро убрали осколки с территории и из внутренних помещений.

Несмотря на частичные разрушения, учреждение продолжает работать. Учебный процесс с утра не приостанавливали.

В мэрии уточнили, что группы, где пострадало остекление, временно исключены из использования для занятий. Детей перевели в другие, безопасные помещения.

Губернатор Бочаров: Житель Волжского под Волгоградом погиб при атаке дронов ВСУ
Губернатор Бочаров: Житель Волжского под Волгоградом погиб при атаке дронов ВСУ

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar