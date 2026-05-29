Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полный отказ Брюсселя от контактов с Москвой привёл к кризису в двусторонних связях. По его словам, это самая большая глупость ЕС.

Без коммуникации невозможно обсуждать и решать накопившиеся проблемы, указал Песков в беседе с журналистами.

Именно в этом, как подчеркнул официальный представитель Кремля, кроется первопричина сложившегося тупика. Ситуация усугубляется тем, что европейские партнёры пока не выдвигают никаких инициатив.

На просьбу прокомментировать возможную реакцию Москвы на гипотетические предложения о контактах Песков отвечать не стал. Он отметил неуместность подобных отвлечённых рассуждений.

Перспективы прямых переговоров России и ЕС остаются туманными. Кремль заявляет об отсутствии реальных инициатив со стороны Брюсселя, в то время как в ЕС обсуждают возможный формат диалога. Ключевое препятствие — выбор переговорщика: предложение Москвы назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Евросоюзе отвергли. Глава евродипломатии Каллас выдвинула условия (прекращение огня, вывод войск), которые в России назвали неприемлемыми, что подтверждает глубокий разрыв позиций.