Украинская тиктокерша bonnie_ua записала ролик, в котором высмеяла медийных личностей, которые громко поддерживают конфликт, но сами всячески избегают призыва.

«Что, вы спрашиваете, почему я не на фронте? Почему не воюю? Потому что у меня есть семья. Если бы семьи не было — конечно, воевал бы. А так — ничего не поделаешь», — говорит блогерша, высмеивая классическую отговорку соотечественников.

Не менее популярен и аргумент с врачебной комиссией.

«Знаете, как мне было больно. Я прошёл всех врачей. Всех. А потом стоматолог говорит: пломбы. Пломбы нужно менять. Непригоден. Поэтому я непригоден. Таким и умру», — заключает девушка.

Ранее пленный рассказал, что на Украине мобилизуют бездомных и инвалидов. Бывший ВСУшник рассказал, что лично видел, как в военкомат силой притащили мужчину с пробитой головой, но врачи осмотрели его и признали «годным к службе».