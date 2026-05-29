Воинственный пыл до первого стоматолога: Украинская блогерша высмеяла «диванных» поджигателей конфликта
Украинская тиктокерша высмеяла медийных «диванных патриотов»
Обложка © Gemini Nano Banana
Украинская тиктокерша bonnie_ua записала ролик, в котором высмеяла медийных личностей, которые громко поддерживают конфликт, но сами всячески избегают призыва.
«Что, вы спрашиваете, почему я не на фронте? Почему не воюю? Потому что у меня есть семья. Если бы семьи не было — конечно, воевал бы. А так — ничего не поделаешь», — говорит блогерша, высмеивая классическую отговорку соотечественников.
Не менее популярен и аргумент с врачебной комиссией.
«Знаете, как мне было больно. Я прошёл всех врачей. Всех. А потом стоматолог говорит: пломбы. Пломбы нужно менять. Непригоден. Поэтому я непригоден. Таким и умру», — заключает девушка.
Ранее пленный рассказал, что на Украине мобилизуют бездомных и инвалидов. Бывший ВСУшник рассказал, что лично видел, как в военкомат силой притащили мужчину с пробитой головой, но врачи осмотрели его и признали «годным к службе».
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