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Опубликовано 29 мая, 09:53

Воинственный пыл до первого стоматолога: Украинская блогерша высмеяла «диванных» поджигателей конфликта

Украинская тиктокерша высмеяла медийных «диванных патриотов»

Обложка © Gemini Nano Banana

Обложка © Gemini Nano Banana

Украинская тиктокерша bonnie_ua записала ролик, в котором высмеяла медийных личностей, которые громко поддерживают конфликт, но сами всячески избегают призыва.

«Что, вы спрашиваете, почему я не на фронте? Почему не воюю? Потому что у меня есть семья. Если бы семьи не было — конечно, воевал бы. А так — ничего не поделаешь», — говорит блогерша, высмеивая классическую отговорку соотечественников.

Не менее популярен и аргумент с врачебной комиссией.

«Знаете, как мне было больно. Я прошёл всех врачей. Всех. А потом стоматолог говорит: пломбы. Пломбы нужно менять. Непригоден. Поэтому я непригоден. Таким и умру», — заключает девушка.

Мужчин на улицах родного города Зеленского почти не осталось, рассказал пленный
Мужчин на улицах родного города Зеленского почти не осталось, рассказал пленный

Ранее пленный рассказал, что на Украине мобилизуют бездомных и инвалидов. Бывший ВСУшник рассказал, что лично видел, как в военкомат силой притащили мужчину с пробитой головой, но врачи осмотрели его и признали «годным к службе».

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Дарья Денисова
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