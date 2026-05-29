«Самая большая любовь»: Актёр «Бумера» Мерзликин поставил детей выше личной жизни

Андрей Мерзликин признался, что после развода жизненные ориентиры сместились — теперь на первом месте для него дети. Об этом актёр рассказал Пятому каналу.

Мерзликин назвал своих детей самой большой любовью в жизни. Видео © Пятый канал

«Моё сердце не свободно, в нём живут дети. Самая моя большая любовь — это мои дети», — заявил звезда фильма «Бумер».

Актёр также раскрыл свой метод воспитания: главное — абсолютное доверие к наследникам. Они должны чувствовать отцовскую любовь.

Отвечая на вопрос об умении современных подростков управлять восторгом, артист заметил, что скорее взрослые растеряли этот навык, тогда как дети сегодня гораздо более «прокачаны» в этой сфере, в том числе благодаря школьному предмету «Эмоциональный интеллект».

Кроме того, он убеждён, что в интернете необходимо очерчивать личные границы. Это сделает общение экологичнее и снизит уровень подавленности, который раньше царил в цифровом хаосе.

Как ранее сообщалось, Андрей Мерзликин расстался со своей женой по истечении 19 лет совместной жизни — развод оформили как раз в День семьи, любви и верности. Союз артиста и его супруги Анны, заключённый в 2006 году, считался одним из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе. В семье росли четверо наследников. Инициатором расторжения брака выступил сам актёр.