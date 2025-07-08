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8 июля, 08:22

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актёр Андрей Мерзликин развёлся с женой после 19 лет брака в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает SHOT.

Пара Андрея и Анны считалась одной из самой крепких в шоу-бизнесе, они поженились ещё в 2006 году. У Мерзликиных четверо детей: 18-летний Фёдор, 16-летняя Серафима, 14-летняя Евдокия и 10-летний Макар. И сегодня, по данным SHOT, мировой судья судебного участка № 181 в Очаково-Матвеевском официально расторг брак супругов.

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О том, что звезда «Бумера» и его жена Анна расстаются после 20 лет брака, стало известно около месяца назад. СМИ узнали, что инициатором развода стал сам Мерзликин. Раньше Андрей и Анна часто посещали светские мероприятия вместе, однако в последнее время Андрей появляется на них в одиночестве. Кроме того, в этом году они не отметили годовщину свадьбы в социальных сетях.

Александра Вишнякова
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