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2 июля, 11:32

«Должны всё взвесить»: Россиянам хотят запретить разводиться за месяц

Депутат Милонов призвал запретить россиянам разводиться за один месяц

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Время, которое дают россиянам для обдумывания планов развода, необходимо увеличить с одного до минимум трёх месяцев, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя идею общественников запретить гражданам разводиться в День семьи, любви и верности. Парламентарий поддержал активистов.

«Я ещё запретил бы разводиться в сжатые сроки. Выдаваемое супругам на раздумье время должно составлять как минимум три месяца, а не один месяц. При принятии решения о расторжении брака люди должны всё тщательно взвесить», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

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Напомним, ранее Виталий Милонов поддержал идею главы Минюста о предоставлении услуги медиатора супругам, которые решили развестись. По словам депутата, помочь сохранить брак могут психологи.

Борис Эльфанд
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