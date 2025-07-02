«Должны всё взвесить»: Россиянам хотят запретить разводиться за месяц

Время, которое дают россиянам для обдумывания планов развода, необходимо увеличить с одного до минимум трёх месяцев, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя идею общественников запретить гражданам разводиться в День семьи, любви и верности. Парламентарий поддержал активистов.

«Я ещё запретил бы разводиться в сжатые сроки. Выдаваемое супругам на раздумье время должно составлять как минимум три месяца, а не один месяц. При принятии решения о расторжении брака люди должны всё тщательно взвесить», — подчеркнул собеседник «Ридуса».