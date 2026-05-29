ФОМ: 73% россиян положительно оценивают работу Путина и доверяют президенту

Результаты последнего опроса Фонда «Общественное мнение» показали, что большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина и заявляют о доверии к нему. Исследование опубликовано на сайте фонда.

По данным социологов, положительную оценку деятельности главы государства дали 73% респондентов. Противоположную позицию заняли 13% участников опроса. Уровень доверия к Владимиру Путину также составил 73%, тогда как 15% опрошенных заявили о недоверии.

Деятельность правительства РФ в целом оценивается как удовлетворительная 46% граждан, в то время как 34% высказали недовольство работой кабинета министров. Работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 51% респондентов, отрицательное мнение высказали 16%.

Также участникам опроса предложили представить гипотетические выборы в Госдуму. В этом сценарии 36% готовы проголосовать за «Единую Россию», 10% — за ЛДПР, 9% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и 3% — за «Справедливую Россию».

Опрос «ФОМнибус» проводился 22–24 мая 2026 года среди 1,5 тысячи совершеннолетних жителей 97 населённых пунктов в 51 регионе России. Погрешность результатов не превышает 3,6%.