29 мая, 07:40

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане на саммит ЕАЭС

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL

Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в центре Астаны. Его встретил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Вскоре здесь стартуют мероприятия Высшего Евразийского экономического совета с участием российского лидераа. Открывает программу церемония фотографирования.

Сначала общий снимок сделают члены заседания в узком составе. Спустя несколько часов к лидерам стран союза присоединятся участники расширенной встречи.

Армению на переговорах представляет вице-премьер Мгер Григорян. Накануне глава РФ уже приезжал на эту площадку в рамках государственного визита.

Поскольку та поездка формально завершена, обстановка сменилась. Сейчас дворец украшен символикой ЕАЭС, а окружающие его аллеи — флагами стран-членов и партнёров экономического союза.

«Очень близкие и товарищеские»: Песков рассказал об отношениях Путина с лидером Узбекистана

Высший Евразийский экономический совет представляет собой наднациональный руководящий орган ЕАЭС, куда входят лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и премьер-министр Армении. На заседание ВЕЭС в Астане не приехал премьер Армении Никол Пашинян, сославшись на избирательную кампанию, — вместо него Ереван представляет вице-премьер Мгер Григорян. Саммит пройдёт в узком и расширенном форматах, при этом ожидается, что в закрытом режиме участники обсудят планы Армении по вступлению в Европейский союз.

Никита Никонов
