На Кубе почти 3 млн человек столкнулись с дефицитом воды из-за нехватки топлива

Около трёх миллионов жителей Кубы ежедневно испытывают нехватку воды на фоне дефицита топлива, необходимого для работы системы водоснабжения. Об этом сообщило издание Associated Press.

«Почти три миллиона кубинцев ежедневно сталкиваются с нехваткой воды из-за острого дефицита нефти», — говорится в материале.

Власти Кубы связывают сложившуюся ситуацию с энергетической блокадой со стороны США, которая, по их оценке, ограничивает поставки необходимых ресурсов. Сообщается, что система водоснабжения страны получает лишь около 37% требуемого объёма горючего, что приводит к регулярным перебоям в подаче воды населению.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал международное сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу на острове и усилить меры поддержки страны. Он заявил о необходимости объединения усилий для недопущения ухудшения ситуации. Отдельно глава кубинской дипломатии обратился к государствам Латинской Америки, Карибского бассейна и стран Глобального Юга, призвав их к солидарности и совместной защите общих принципов.

На Кубе сложилась острейшая топливная катастрофа: по состоянию на май 2026 года стратегические запасы мазута и дизеля полностью исчерпаны, а министр энергетики страны назвал ситуацию критической. Кризис спровоцирован резким сокращением поставок от ключевых союзников — Венесуэлы и Мексики, которые уменьшили экспорт более чем на треть, а также жёсткими санкциями США, фактически блокирующими закупки топлива на внешних рынках. Результатом стал коллапс национальной энергосети.