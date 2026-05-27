Глава МИД Кубы призвал ООН предотвратить гуманитарную катастрофу на острове
© Shutterstock / FOTODOM / ProSportFoto.co.uk
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выступил с призывом не допустить гуманитарной катастрофы в стране. Он подчеркнул, что международное сообщество должно объединить усилия для предотвращения ухудшения ситуации на острове.
«Прошу мировое сообщество мобилизовать усилия, чтобы воспрепятствовать гуманитарной катастрофе, которая может разразиться», — отметил глава внешнеполитического ведомства на заседании Совета Безопасности ООН.
Родригес Паррилья также обратился к государствам Латинской Америки, Карибского бассейна и Глобального Юга с призывом проявить солидарность и продолжить совместную защиту общих принципов. Отдельно он подчеркнул роль ООН в поддержании международного мира и безопасности и призвал Совет Безопасности выполнять свои обязательства.
Ранее США направили к берегам Кубы авианосную группу. Южное командование Вооружённых сил США сообщило о заходе в Карибское море авианосной ударной группы во главе с одним из старейших авианосцев американского флота – USS Nimitz.
