Греция в ярости: Афины готовят демарш Киеву из-за морского дрона в Ионическом море

Афины официально потребуют от Киева объяснений после инцидента с дроном в Ионическом море. О готовящемся дипломатическом демарше сообщил портал Euractiv, ссылаясь на собственные источники.

Речь идёт об обнаружении надводного БЭК Magura V5. Его нашел местный рыбак в пещере близ острова Лефкада.

По данным телеканала Skai, аппарат был оснащён взрывателями, значительным объёмом взрывчатых веществ, а его двигатель находился в рабочем состоянии. Специалисты полагают, что катер могли готовить «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту».

Власти Греции жёстко отреагировали на случившееся. Портал отмечает, что Афины предупредили о недопустимости превращения акватории Средиземного моря в зону боевых действий.

Ранее глава национального обороны Никос Дендиас уже требовал от украинской стороны извинений. Официальный представитель МИД Лана Зохью также заявляла, что никто не вправе атаковать и топить суда в Средиземноморье, даже если они включены в санкционные списки Евросоюза. Подобные действия ставят под угрозу человеческие жизни и морскую среду.

Местные издания пишут, что вес взрывчатки составлял от 100 до 300 кг. Опасный груз изъяли и уничтожили сапёры.

Отставной адмирал Береговой охраны Никос Спанос выразил мнение, что обнаруженный украинский безэкипажный катер Magura V5 был полностью готов к нанесению удара по гражданскому судну.

Ранее Греция неофициально уведомила Украину о находке: возле острова Лефкада, в одной из пещер, был обнаружен украинский надводный морской дрон. Афины и Киев провели неформальные консультации, обменявшись данными по этому вопросу. Представитель греческого правительства заверил, что после выхода доклада власти предпримут необходимые действия.