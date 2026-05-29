Россияне с VPN столкнулись с новыми сбоями на YouTube

На видеохостинге YouTube фиксируют проблемы у россиян, которые подключаются через сервисы обхода блокировок. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на жалобы пользователей.

У некоторых каналов новые ролики перестали загружаться, а при попытке просмотра на экране возникает уведомление. Система предлагает отключить средства для обхода ограничений.

Сложности коснулись в первую очередь записей, привязанных к региональным лицензиям. В их число входят спортивные состязания (например, гонки «Формула-1» или Олимпиады), а также телевизионные премьеры. Инсайдеры с медиарынка полагают, что проблема не связана исключительно с РФ и не отразится на всём контенте площадки.

Юристы напоминают: используя VPN, человек переносится в другую юрисдикцию и получает доступ к материалам, права на которые в его стране не приобретены. Для владельца интеллектуальной собственности это считается нарушением лицензий и приводит к финансовым потерям.

Специалисты характеризуют это как усиление контроля за соблюдением региональных прав. Раньше YouTube лояльнее относился к подобным обходам, но сейчас рынок цифровых трансляций заметно подорожал. Массовой блокировки для всех пользователей с анонимайзерами не предвидится, однако точечные санкции в отношении отдельных категорий видео будут ужесточаться.

Ранее Life.ru писал, что в ЕС допустили возможность блокировки VPN-сервисов. Власти Евросоюза намерены создать механизмы, которые не позволят несовершеннолетним обходить возрастные ограничения в интернете.