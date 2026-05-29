Магнитные бури 29–31 мая: Солнце готовит сюрприз перед летом, метеозависимые будут страдать втройне Похолодание до +5 градусов, скачки давления и нарастающие магнитные колебания — конец мая проверяет организм на прочность. Учёные ИКИ РАН уже предупреждают: ближайшие дни будут нестабильными. Рассказываем, чего ждать 29–31 мая и когда станет хуже. 29 мая, 09:44

Конец мая обычно ассоциируется с лёгкостью, предвкушением лета и ощущением, что самое тяжёлое уже позади. Но в этом году природа будто решила сыграть иначе. Пока мы готовимся встречать июнь, Солнце продолжает держать Землю в напряжении. И как назло — всё накладывается одно на другое. В центральной России, особенно в Москве и Петербурге, резко похолодало: ночные температуры проседают почти до 0–5 градусов. Организм, который уже перестроился на тепло, буквально сбивается с ритма. Метеозависимым и без того тяжело из-за скачков давления, слабости и головных болей, а тут сверху ещё и геомагнитные колебания.

Сейчас разберём, что происходит с магнитным полем прямо в эти дни и какой официальный прогноз дают учёные ИКИ РАН на пятницу, субботу и воскресенье. Потому что именно в этот момент становится понятно: финал весны — не такой уж спокойный, и для метеозависимых он может оказаться ощутимым.

Прогноз магнитных бурь на 29, 30, 31 мая 2026

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: какой силы будет магнитная буря 29–31 мая 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

29 мая. Пятница начинается относительно спокойно, но это скорее видимость стабильности. Индекс Kp держится в районе 2–3 баллов большую часть суток, временами поднимаясь ближе к 3–3,5. Это зелёная зона, но с лёгким напряжением — магнитосфера не полностью расслаблена. По вероятности картина тоже не идеальная: около 12% приходится на магнитные бури, ещё 25% — на возмущения. То есть почти каждая третья ситуация может «дёрнуться». В течение дня возможны кратковременные скачки, особенно в утренние часы и ближе к вечеру, когда показатели слегка подрастают. Фактически буря как таковая не формируется, но организм уже может реагировать: лёгкая тяжесть в голове, скачки давления, усталость без причины. Это тот самый фон, который многие списывают на погоду, но он напрямую связан с космическими процессами.

30 мая. Суббота выглядит немного стабильнее на бумаге, но не стоит расслабляться раньше времени. Kp в течение суток колеблется в пределах 1,5–3 баллов. Утро и первая половина дня проходят относительно ровно, затем к вечеру снова появляются небольшие подъёмы. Вероятность бурь снижается до 7%, но это не означает полного спокойствия. Возмущения сохраняются на уровне 25%, а значит, магнитосфера продолжает работать в напряжённом режиме. Это как состояние после стресса: вроде бы уже отпустило, но тело всё ещё не пришло в норму. В такие дни метеозависимые часто чувствуют разбитость, сонливость днём и проблемы со сном ночью. Организм словно не может поймать баланс.

Какой силы магнитная буря сегодня на Земле? Прогноз геоштормов на 29, 30, 31 мая 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

31 мая. Воскресенье становится самым неоднозначным днём. С одной стороны, утро и первая половина дня проходят в зелёной зоне с Kp около 2–3. Но ближе к вечеру ситуация меняется. К ночи индекс поднимается до 4 баллов — это уже уровень возбуждённой магнитосферы, граничащий с началом слабой бури. И именно этот момент может стать самым неприятным. Вероятности это подтверждают: только 44% спокойствия против 40% возмущений и 16% бурь. То есть почти каждый второй сценарий — с ухудшением. Вечер воскресенья станет тем самым временем, когда многие метеозависимые люди могут почувствовать резкое ухудшение самочувствия: давящая головная боль, раздражительность, скачки давления.

Финал весны в этом году проходит на фоне скрытого напряжения. Без резких штормов, но с постоянными колебаниями, которые не дают организму полностью восстановиться. Поэтому ближайшие дни лучше прожить аккуратно: не перегружать себя, следить за самочувствием и не игнорировать сигналы тела. Потому что, даже если график остаётся в зелёной зоне, это ещё не значит, что вы не почувствуете себя хуже. Поэтому внимательно следите за ситуацией вместе с Life.ru!

