Сотни роз и воздушный поцелуй дочери: Родные Анастасии Заворотнюк навестили её могилу в годовщину смерти

На Троекуровском кладбище с самого утра не протолкнуться. Даже дождь не смог остановить тех, кто пришёл почтить память Анастасии Заворотнюк. Ровно два года назад не стало звезды «Моей прекрасной няни». Её муж фигурист Пётр Чернышёв приехал с семилетней дочкой Милой и мамой актрисы Валентиной Борисовной. Девочка возложила цветы и послала воздушный поцелуй в сторону портрета матери.

У могилы установили шатёр: чтобы люди могли спрятаться от дождя, помянуть артистку пирогом, просто постоять в тишине. Священники отслужили панихиду. Среди пришедших — много молодёжи, те, кто вырос на сериале «Моя прекрасная няня». Поклонники несли цветы, в основном розы, и оставляли их у могилы.

Старшие дети Заворотнюк — Анна и Майкл — не приехали.

Напомним, что Анастасии Заворотнюк не стало в мае 2024 года. Актрисе было 52 года, она несколько лет боролась с агрессивной опухолью мозга. Овдовевший Пётр Чернышёв долго не мог оправиться и впервые улыбнулся на камеру лишь полтора года спустя трагедии. Он часто посещает могилу супруги и, вопреки слухам, пока не заводит новые отношения.