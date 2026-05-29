Разработчик ChatGPT потерял звание самого дорогого ИИ-стартапа в мире

Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом в мире, сместив OpenAI
Американская компания Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом в мире, обойдя OpenAI. Оценка стоимости разработчика семейства нейросетей Claude выросла после привлечения инвестиций на сумму около 65 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.
Теперь капитализация стартапа составляет примерно 965 млрд долларов, что вывело его на первое место в отрасли. До этого лидирующую позицию удерживала OpenAI (разработчик ChatGPT), чья текущая оценка, по информации NYT, составляет около 730 млрд долларов.
Anthropic — американская компания, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и ставшая флагманом «безопасного ИИ». Известная прежде всего своим чат-ботом Claude, компания делает ставку не на массового пользователя, а на корпорации и программистов — её инструмент Claude Code приносит миллиарды, а услуги уже используются через крупнейшие облачные платформы. При этом, в отличие от многих конкурентов, Anthropic сохраняет принципиальную позицию по безопасности: компания отказалась от неограниченного военного сотрудничества с Пентагоном, за что даже попала под временный запрет администрации Дональда Трампа, но продолжает настаивать на «ответственном ИИ» и этическом подходе к разработкам.
