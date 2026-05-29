Разработчик ChatGPT потерял звание самого дорогого ИИ-стартапа в мире

Теперь капитализация стартапа составляет примерно 965 млрд долларов, что вывело его на первое место в отрасли. До этого лидирующую позицию удерживала OpenAI (разработчик ChatGPT), чья текущая оценка, по информации NYT, составляет около 730 млрд долларов.

Anthropic — американская компания, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и ставшая флагманом «безопасного ИИ». Известная прежде всего своим чат-ботом Claude, компания делает ставку не на массового пользователя, а на корпорации и программистов — её инструмент Claude Code приносит миллиарды, а услуги уже используются через крупнейшие облачные платформы. При этом, в отличие от многих конкурентов, Anthropic сохраняет принципиальную позицию по безопасности: компания отказалась от неограниченного военного сотрудничества с Пентагоном, за что даже попала под временный запрет администрации Дональда Трампа, но продолжает настаивать на «ответственном ИИ» и этическом подходе к разработкам.