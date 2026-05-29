В Китае заметили огромные военные комплексы рядом с ядерными шахтами

Около шахтных пусковых установок, где дислоцируются межконтинентальные баллистические ракеты китайской армии, замечена активная фаза строительства новых военных объектов. К такому выводу пришли эксперты агентства Reuters, проанализировав свежие спутниковые снимки местности.

Осведомлённые источники издания пояснили, что возводимый комплекс выглядит как инженерное сооружение, призванное гарантировать сохранение ответного потенциала даже в случае, если США нанесут первый массированный удар по ядерному арсеналу КНР.

На снимках из космоса, как утверждается в публикации, отчётливо различима густая сеть из пусковых площадок, защитных бункеров и каналов связи. Всё это появляется вплотную к изолированным шахтным установкам, на которых, по данным агентства, и стоят самые дальнобойные ракеты китайских вооружённых сил.

Китай обладает одним из крупнейших и наиболее быстро модернизируемых ядерных арсеналов в мире. По оценкам международных аналитических центров, Пекин активно наращивает количество ядерных боеголовок, развивает межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные лодки и стратегическую авиацию. Китайская ядерная доктрина официально основывается на принципе «неприменения первым», однако усиление военного потенциала страны вызывает обеспокоенность у США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты отмечают, что модернизация арсенала связана со стремлением Китая укрепить позиции глобальной державы и обеспечить стратегическое сдерживание на фоне растущей международной напряженности.