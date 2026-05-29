А закат в Подмосковье был ал: Пенсионерка вызвала пожарных из-за багрового неба

В подмосковном Одинцове 78-летняя жительница приняла яркий закат за пожар и вызвала спасателей. Прибывшие расчёты МЧС не обнаружили ни огня, ни дыма. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Женщина увидела багровое свечение в окнах соседнего дома и немедленно позвонила в «112». Пенсионерка объяснила, что у неё слабое зрение, а в тот момент ещё подскочило давление, поэтому она не смогла адекватно оценить картину.

Пожарные признались, что за годы работы столкнулись с таким впервые. Пожилой женщине за её предусмотрительность теперь может грозить административный штраф.

Представьте, как тревожно было бы таким пенсионеркам в городах, где алые закаты появляются каждый вечер. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом статус «столицы закатов».