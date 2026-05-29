«Правила меняют на ходу»: В Госдуме хотят запретить банкам затягивать ипотеку

В Госдуме разработают законопроект, который должен обязать банки заранее уведомлять ипотечных заёмщиков о сроках проверки документов и запретить кредитным организациям менять их без согласия клиента. С такой инициативой в разговоре с Life.ru выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Сегодня сотни тысяч семей, взявших ипотеку, находятся в заложниках у банковских сроков. Банк может проверять документы неделями, месяцами, держать заёмщика в неведении, а потом в одностороннем порядке менять условия кредитования или вовсе отказывать. Люди теряют время, нервы и деньги. Пора законодательно обязать банки уведомлять клиента о начале проверки документов не позднее чем за 30 дней до её завершения и запретить менять заявленные сроки без согласия заёмщика. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

В уведомлении, как уточнил депутат, должны быть указаны перечень проверяемых бумаг, сроки каждого этапа и контакты сотрудников, у которых можно получить информацию по заявке. Отдельный пункт касается запрета на одностороннее изменение сроков. Менять даты проверки банки смогут только по согласованию с клиентом и при наличии объективных причин, например если потребуется дополнительная проверка.

При этом уведомить заёмщика о переносе сроков организация будет обязана минимум за 14 дней. Кроме того, Панеш предложил ввести ответственность за нарушение правил информирования. Размер штрафа может составить 0,1% от суммы кредита за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы ипотеки.

Ещё одной мерой может стать обязательное включение в кредитный договор отдельного раздела со сроками рассмотрения документов и условиями их изменения, чтобы клиент мог ссылаться на этот пункт при возникновении споров. Депутат также обратил внимание, что в 2026 году ситуация с ипотекой осложнилась после вступления в силу новых правил оценки доходов. С апреля банки перестали принимать справки по собственной форме и начали учитывать только данные из официальных источников, что увеличило нагрузку на банковские службы.

Дополнительное время занимает и регистрация сделки: оформление через Росреестр может длиться до 5–7 рабочих дней, а через МФЦ — около недели. В итоге весь процесс от подачи заявки до получения ключей нередко растягивается на один-два месяца.

«Ипотека — это не просто кредит, это план семьи на годы вперёд. Банки не имеют права держать людей в неведении и менять правила игры на ходу. Мы внесём законопроект, который защитит права ипотечных заёмщиков и сделает процесс получения жилья более прозрачным и предсказуемым», — заключил он.