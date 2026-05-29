29 мая, 11:58

Природа устроила халяву: Южнокитайский город накрыло «манговым дождём»

Обложка © Gemini Nano Banana

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР административный центр Байсэ столкнулся с аномальным природным явлением, которое местные уже окрестили «манговым дождём». Информацией об этом поделилось Центральное телевидение государства.

Город Байсэ в Китае накрыл «манговый дождь». Видео © Х / PhoenixTV News

В сюжете телеканала говорится, что во время дуновения ветра спелые плоды массово сыплются с древесных крон, напоминая своими потоками атмосферные осадки.

Гостям и постоянным обитателям города посоветовали соблюдать повышенную аккуратность при передвижении под кронами манговых деревьев.

Указанный город является одним из ключевых сельскохозяйственных узлов страны по выращиванию манго и гордится своими обширными садовыми угодьями. Первая волна сбора урожая здесь традиционно стартует в конце весны.

В популярном сушёном манго нашли скрытые добавки, опасные для аллергиков

Вероника Бакумченко
