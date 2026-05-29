Природа устроила халяву: Южнокитайский город накрыло «манговым дождём»
Обложка © Gemini Nano Banana
В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР административный центр Байсэ столкнулся с аномальным природным явлением, которое местные уже окрестили «манговым дождём». Информацией об этом поделилось Центральное телевидение государства.
В сюжете телеканала говорится, что во время дуновения ветра спелые плоды массово сыплются с древесных крон, напоминая своими потоками атмосферные осадки.
Гостям и постоянным обитателям города посоветовали соблюдать повышенную аккуратность при передвижении под кронами манговых деревьев.
Указанный город является одним из ключевых сельскохозяйственных узлов страны по выращиванию манго и гордится своими обширными садовыми угодьями. Первая волна сбора урожая здесь традиционно стартует в конце весны.
