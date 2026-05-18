В популярном сушёном манго нашли скрытые добавки, опасные для аллергиков

В сушёном манго вьетнамского бренда Nodavi Food обнаружили консерванты и красители, которых не было в составе на упаковке. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным проверки, в продукте нашли почти 200 мг/кг диоксида серы — консерванта Е220. При этом по российским техрегламентам производитель обязан указывать вещество в составе, если его содержание превышает 10 мг/кг.

Диоксид серы часто используют при обработке сухофруктов: он помогает им дольше храниться и не темнеть. Но для чувствительных людей такая добавка может быть опасной.

У аллергиков и астматиков даже небольшие дозы Е220 способны вызвать кашель, зуд, высыпания, боли в животе и приступы удушья. При этом на упаковке Nodavi Food, как утверждается, был указан только один ингредиент — сушёное манго.

Кроме консерванта, в лакомстве нашли синтетический краситель тартразин — Е102. Его также должны обозначать в составе, если вещество используется при производстве.

Тартразин считается одним из наиболее аллергенных пищевых красителей. Он может провоцировать крапивницу, насморк и обострение астмы, а также, по данным исследований, негативно влиять на внимание и поведение детей.

На днях продукцию Nodavi Food запретили продавать в Белоруссии. В России официальных сообщений о запрете этой марки пока не приводилось.