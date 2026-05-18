Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 12:33

В популярном сушёном манго нашли скрытые добавки, опасные для аллергиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В сушёном манго вьетнамского бренда Nodavi Food обнаружили консерванты и красители, которых не было в составе на упаковке. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным проверки, в продукте нашли почти 200 мг/кг диоксида серы — консерванта Е220. При этом по российским техрегламентам производитель обязан указывать вещество в составе, если его содержание превышает 10 мг/кг.

Суд в Москве запретил продажу сушёных мухоморов через интернет
Суд в Москве запретил продажу сушёных мухоморов через интернет

Диоксид серы часто используют при обработке сухофруктов: он помогает им дольше храниться и не темнеть. Но для чувствительных людей такая добавка может быть опасной.

У аллергиков и астматиков даже небольшие дозы Е220 способны вызвать кашель, зуд, высыпания, боли в животе и приступы удушья. При этом на упаковке Nodavi Food, как утверждается, был указан только один ингредиент — сушёное манго.

Кроме консерванта, в лакомстве нашли синтетический краситель тартразин — Е102. Его также должны обозначать в составе, если вещество используется при производстве.

+1 фобия: Заразиться смертельно опасным вирусом Нипах можно через фрукт со слюной летучих лисиц
+1 фобия: Заразиться смертельно опасным вирусом Нипах можно через фрукт со слюной летучих лисиц

Тартразин считается одним из наиболее аллергенных пищевых красителей. Он может провоцировать крапивницу, насморк и обострение астмы, а также, по данным исследований, негативно влиять на внимание и поведение детей.

На днях продукцию Nodavi Food запретили продавать в Белоруссии. В России официальных сообщений о запрете этой марки пока не приводилось.

Названы безопасные «ешки» в соусах, леденцах и консервах из российских магазинов
Названы безопасные «ешки» в соусах, леденцах и консервах из российских магазинов

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на LIFE
  • Вьетнам
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar