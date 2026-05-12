Суд в Москве запретил продажу сушёных мухоморов через интернет

Московский суд принял решение запретить интернет-ресурс, на котором предлагалось приобрести сушёные мухоморы. Как сообщает «Рен-ТВ», продажа ядовитых грибов велась «неопределённому кругу потребителей независимо от их социального положения, пола, возраста, национальности и места жительства».

Истец настаивал на блокировке, ссылаясь на опасность товара. Представитель ответчика возражал, утверждая, что мухоморы обладают полезными свойствами. Однако суд постановил, что грибы являются ядовитыми и несъедобными, а их продажа может нанести вред здоровью покупателей. В итоге доступ к ресурсу ограничен.

Ранее миколог, кандидат биологических наук напомнил, что с 1 сентября 2027 года в России вступят в силу новые требования к сбору редких грибов. Для видов, внесённых в Красную книгу, понадобится специальное разрешение.