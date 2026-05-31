3 основные прибавки к социальным выплатам, которые сделают с 1 июня Оглавление Кто может подать заявление на получение новой социальной выплаты на детей с 1 июня Кому повысят доплаты к пенсии с 1 июня Кто получит доплаты за уход В июне появится ряд изменений в получении социальных выплат, которые коснутся пенсионеров и семей с детьми. Кого ждёт прибавка? 30 мая, 21:20 В июне сделают прибавки к социальным выплатам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Кто может подать заявление на получение новой социальной выплаты на детей с 1 июня

С 1 июня семьи могут подать заявление на получение новой социальной выплаты. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентском офисе Социального фонда России.

— Речь идёт о новой ежегодной семейной выплате, которая положена работающим родителям с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. По сути это налоговый вычет. Если человек подходит под условия получения выплаты, то нужно подать заявление до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. В этом году можно обратиться за деньгами за 2025 год, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В Социальном фонде России рассказали, что право на семейную выплату имеют и папа, и мама, а также усыновители, опекуны и попечители. При этом они должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если дети учатся очно.

Кому повысят доплаты к пенсии с 1 июня

Одна из частей страховой пенсии — это фиксированная выплата, которая гарантируется государством. Она не зависит ни от стажа, ни от заработной платы, ни от страховых взносов. Как только пенсионерам исполняется 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии по старости удваивается.

— С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля. Для получателей страховой пенсии по старости старше 80 лет она составляет 19 169,38 рубля. Соответственно, те пенсионеры, которым исполнится 80 лет в июне, начнут получать двойную пенсию со следующего месяца, — пояснила Елена Кузнецова.

Кто получит доплаты за уход

Если пенсионеру исполнится 80 лет в июне, то на этом основании ему сделают ещё и надбавку за уход. Размер её ежегодно индексируется и составляет с 1 января 2026 года 1413,86 рубля.

Также стоит иметь в виду, что в июне ожидаются длинные выходные в честь Дня России. Праздник приходится на 12 июня. Соответственно, выходными будут 12, 13 и 14 июня. Если перечисление социальных выплат выпадает на праздничный или выходной день, то традиционно их переводят накануне.

Авторы Нина Важдаева